宥勝為新書《叛逆南極：失敗者的遺言》宣傳，21日抽空參加「唐綺陽直播餐桌」，直播影片一個晚上瀏覽量突破20萬次，顯見大家對宥勝新書及對談的迴響非常大。唐綺陽自爆，「為了看完宥勝的新書，本來該寫自己新書的時間，硬生生被耽誤了5000個字（哈）」。

為了感謝唐綺陽支持，宥勝自帶梅酒為餐桌加菜，席間大聊自己的南極之旅，如何突破心魔的心路歷程。直播中，唐綺陽完全透視宥勝的新書，並把書中「失敗者的遺言」章節念出來與大家分享，宥勝眼眶秒濕，覺得老師真的很理解雙子的心情。

唐綺陽笑稱，宥勝是「不挑戰極限會死」的雙子座，「連遺書都準備好」的南極之旅究竟還有多少驚嚇的故事通通都在書裡了。一向對自己要求甚高的宥勝，是自尊心非常高的雙子座，最近宣傳新書侃侃而談失敗者的內心，這次受唐綺陽很大鼓勵，除了大力推薦新書，唐綺陽更在直播裡大膽神預測：「不管你做什麼，2年後一定會成功。」

(中時 )