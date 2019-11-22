日本經濟產業省22日宣布，為解決針對南韓半導體材料出口嚴加管制問題，日韓之間將在課長級準備會議後，召開局長級會議，會議的時期等尚未確定。

日本政府7月以南韓方面的貿易管理脆弱等理由，針對有可能轉作軍事用途的3項半導體材料嚴格加強出口管制。過去日本對南韓出口的企業可取得3年有效的出口許可，可免除個別申請的手續，加強管制後改為每份契約都需接受審查，判斷其是否可以出口。

日本經濟產業大臣梶山弘志22日在記者會上表示，「包括日本在內的各國依據國際協議，必須適當地管理有可能轉作軍事用途的貨物之貿易及技術轉移。」故日本今後仍將持續嚴正地檢查對南韓的出口。

日本加強對南韓的出口管制引起韓方的反彈，並於8月時決定停止與日本之間的《軍事情報保護協定》（GSOMIA），眼看GSOMIA在23日凌晨即將失效，南韓政府又通知日本決定繼續延長協定。

南韓政府同意延長協定的前提條件是，要求日本撤銷嚴格加強出口管理的決定。日本政府認為重新評估出口管理與GSOMIA是不同的問題，因此拒絕南韓的要求。

(中時電子報)