ETtoday《聲林之王2聲境傳奇》歷經3個月的激戰，最後七強終於出爐，分別是屁孩、陳央、盧子杰、韋喆、吱吱、艾文、李艾薇，總決賽將於今（22日）晚間播出。這次也邀請潘瑋柏、范曉萱、還有聲林的教唱導師小宇宋念宇擔任飛行導師。

關於這次的評分標準，各位老師的看法都一致，尤其范曉萱提到：「穩定度、氣場都會影響選手的表現。」林宥嘉也熱情喊話：「腎上腺素激升，會有更驚豔的演出。」最常與選手相處的節目主持人LuLu笑說：「很不捨最後一集，但也很期待今天誰最孝順把汽車開回家！」潘瑋柏說：「這次會更慎重，不論是選手和評審們都會有壓力作出最好的選擇。」最後蕭敬騰則說：「今天一切會很順利，明日過後才會是音樂道路的正式啟程！」

《聲林之王2聲境傳奇》每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出。

(中時 )