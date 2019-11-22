政院出示蘭嶼核廢貯存公文(政院提供)

經濟部今天宣布蘭嶼設置核廢料貯存款補償要點，蔡英文總統也在場參加。行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天的補償，對行政院與蘭嶼都具有歷史意義；也是回復歷史真相、彌補對蘭嶼傷害的第一步。

Kolas表示，1970年代，前行政院長蔣經國、孫運璿，先後未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼規劃、興建、擴建核廢料貯存場，一放就要40年，造成心理、身體的傷害。多年來蘭嶼人民抗爭、怒吼，不論是補償傷害、遷出核廢料的要求從未被認真對待。

Kolas並說，2016年後，經蔡總統指示，歷經林全、賴清德院長進行歷史檔案的清查與調查，挖掘舊公文，確認蘭嶼人確實是在未被告知的情況下，被強迫接受核廢料。政院並出示前行政院孫運璿批示公文，佐證當時情況。

她表示，3年來經林萬億政委多方在政府、台電、蘭嶼間溝通補償內容，獲得大部分蘭嶼人的理解與支持，再由行政院蘇貞昌接手在今年10月18日核定發布施行「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。

她說，該要點精神包括，核廢料遷出蘭嶼前，將一次性以25.5億補償蘭嶼，另每3年再補償2.2億，到遷廠為止；該基金將成立董事會，董事會將由部落、中央地方政府代表組成，由董事會議決補償金可用於蘭嶼島上之社福、醫療、交通、教育、生態等內容。

(中時 )