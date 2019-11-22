華視《守著陽光守著你》女主角李千那今天過35歲生日，明晚將在金馬開場表演的她，日前提前和朋友們慶生，昨還大方在IG放上跟男友ECHO在慶生聚會中的合影。她今天也發表主演的華視電視劇《守著陽光守著你》組曲Cover送給粉絲當生日驚喜，瞬間湧入粉絲生日祝福及留言，讓粉絲大呼：「太好聽了吧！」、「千那真是太貼心了！根本是我們生日被送禮物吧！」

李千那（左二）手捧蛋糕和男友Echo（左）開心同框合影。翻攝李千那IG

她發表的組曲包含翻唱潘越雲版本的片頭曲〈守著陽光守著你〉、經典插曲〈天天天藍〉、由小男孩樂團演唱的片尾曲〈GOODBYE MY FRIEND〉以及李千那為戲特別演唱的插曲〈好不容易》。李千那表示，戲裡外和大家感情很好，真的很難得，特別是對角色依依不捨，翻唱戲裡的經典歌曲並拍成影片，替自己留下一個很棒的回憶和紀念。

演員們殺青後，時常約吃飯一起看《守著陽光守著你》播出，是元介、陳大天、何紫妍、潘柏希、吳品潔、方琦提早準備蛋糕替射手寶寶李千那及方琦慶生，李千那許下生日願望：「願播出收視好，希望『林玉珍』這個角色被更多人喜歡和看見，接下來也可以再挑戰更有難度的角色，也希望明年大家可以入圍金鐘一起走紅毯，更希望我們感情永遠不散，健康快樂。」該劇於華視每周一到周四晚間9點播出。

(中時 )