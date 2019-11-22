國民黨總統參選人韓國瑜民調低迷，數月來多份民調均大幅落後蔡英文，和他拜廟民眾熱情成反比，這情況令民眾不解。中國文化大學教授龐建國對此提出可能抽樣黑數與沉默螺旋效應所造成。

據《中評社》報導，針對韓國瑜民調落後的狀況，龐建國認為，從韓國瑜請假參選後所到之處呈現出來的人氣狀況，的確與民調有落差。進一步分析原因，龐則說，可能是抽樣黑數與沉默螺旋效應所造成。

龐建國解釋，現在媒體環境蔡英文占優勢，網路蔡英文也有比較豐沛的資源操作，當一方明顯佔優勢時，這樣的聲量壓力讓韓國瑜的支持者選擇沉默，產生沉默螺旋效應；另外韓國瑜的支持者以庶民居多，庶民晚上可能要做生意，不可能守在電話邊接電話，進而產生抽樣黑數。

國民黨台南市議員謝龍介則在中天政論節目《新聞龍捲風》指出，20年來所有民調，賭盤組頭最準，說差多少就多少。韓國瑜請假後到現在，賭盤已從讓50萬票，突然瞬間變PK大戰，是大翻盤，這已到死亡交叉點了。或許可以呼應龐建國觀察目前民調的不足處。

(中時電子報)