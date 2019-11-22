中視、衛視中文台《想見你》播出後獲好評，繼首播有曾之喬助陣，明晚第2集邀「王子」邱勝翊友情客串，劇中飾演的是他之前在《稍息立正我愛你》的角色顏力正，只是耍浪漫的對象換成大文。王子說，拍攝地點是當初拍《稍息》的學校，他一到現場便勾起美好回憶。

劇中，王子是大文的幻想對象，導演安排王子深情拾起大文頭髮上的花瓣，王子眼神電力強，讓大文心花朵朵開，還開心抱起王子轉圈圈。大文羞說「完全滿足我的幻想，謝謝導演給的福利」，只是拍攝當下，大文覺得自己好像體操選手，「雖然是浪漫畫面，卻也是體力活」。

微燒腦的愛情偶像劇《想見你》，首集播出就勾起觀眾推理魂，猶如柯南上身，像是柯佳嬿與許光漢、施柏宇在32唱片行的戲，有網友發現桌上擺放的飲料是台南在地飲料店「波哥」。另有一幕許光漢提著蛋糕出現，網友也好奇推測究竟那是「李子維」還是「王詮勝」角色。

明（24日）晚中視播出的第2集，有不少柯佳嬿與許光漢、施柏宇在1998年代的高中校園生活，像是偷騎摩托車被教官抓包、聽著卡帶式的隨身聽等，都是許多五、六年級生的青春回憶。中視《想見你》每週日晚上10點播、每週六晚上10點衛視中文台播出。圖/中視

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