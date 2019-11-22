外傳國民黨主席吳敦義11月2日曾到新北市土城與鴻海創辦人郭台銘會面，對此郭台銘今晚陪同無黨籍立委參選人李縉穎掃街時證實，兩人確實有會面，吳盼他能幫忙輔選藍營立委，因此他明日也將回到家鄉板橋，為國民黨立委參選人林國春站台；媒體追問是否會回國民黨選新的黨主席？郭台銘說「別再把我牽到裡面去」。

郭台銘表示，近期確實與吳敦義會面，但報載的時間、談論內容不完全正確，吳敦義站在國民黨立場，希望他不要再幫「郭家軍」（李縉穎）輔選，應多幫藍營立委輔選，「不過反正林金結（李縉穎的國民黨對手）也不會贏，這是事實，盧嘉辰委員都證實了。」

媒體追問，郭董明日將替國民黨板橋西區立委參選人林國春站台，這也是他首次替非「郭家軍」的人選輔選，會不會有壓力？郭台銘說，板橋是養育他的故鄉，林國春和他都是警察子弟，站台天經地義，義不容辭，「藍營、偏藍能多贏一席立委，多一分中道力量。」

對於郭台銘稱自己不會贏，林金結受訪時無奈說，「請問那誰會贏？」，自己在土城深耕10多年，有沒有做事、為地方付出多少，選民、在地里長都看得見，土城47位里長站出來，每一個他都熟悉，李才空降3個月就想當選，他不予置評，「但選舉不該是互相批評對手、淪為口水戰的惡質文化，講這種話沒有意義、也沒有格調」。

(中時 )