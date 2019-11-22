第56屆金馬獎入圍影后李心潔、楊雁雁、柯淑勤、呂雪鳳、王淨5人難得在金馬獎頒獎前一天（22日）齊聚一堂，不僅拼美也談心，親自分享演員之路的心酸血淚，被問到演出受限於年齡，柯淑勤則自信嗆聲「會擔心就不是演員了」呂雪鳳擔心因為年紀關係，拿到女主角的機會不多，柯則說：「那我很有希望，因為我身材很好！」提到如何進入與抽離角色時，大家不約而同直呼太困難，李心潔更曾一度走火入魔，遲遲無法脫離角色的處境，讓前輩黃秋生對她大罵「你瘋了嗎？不是很喜歡演戲，你想演一次就發瘋啦！」，一語把她罵清醒。

李心潔出席金馬入圍酒會。（粘梗豪攝）

李心潔13年後再次以《夕霧花園》再度角逐金馬影后，坦言心情還是會緊張，當時資歷較淺，心裡會很想要得獎，但是到了這個年紀就要叫自己平常心。她回憶第一次最佳女主角的《見鬼》，「我演得很過癮，結果殺青後我很不能接受，拍戲時百般要我入戲，一殺青就不管我了，隔天一個人一直哭，還在心中默默發誓以後不要演戲了」，不過她表示那時還年輕，大概過兩、三周就恢復以往了。而有一次演出電影《救命》苦瘦如柴的女人，結果和角色太近，狀態很糟，「有一天接近崩潰邊緣我打電話給遠在馬來西亞的媽媽求助，隔天她就訂了機票奔來，每天買菜煮飯給我吃，當時男友，也是現在老公也都過來照顧我」，後來她接觸到禪修，發現無法脫離角色是因為「心念放不下」，這次演完《夕霧》也是透過此方式與角色說再見。

本屆金馬獎入圍最佳女主角王淨（左起）、柯淑勤、李心潔、呂雪鳳、楊雁雁出席講座。（金馬執委會提供）

楊雁雁當天行程塞爆，在飛機上搞定梳化，一下機就趕到會場，她也坦言，表演學一直都在教演員如何接近角色，但從來沒人告訴他們如何抽離角色，倍感孤單，「我覺得身心靈長時間投入是種「職業傷害」，我不可能「成為」角色，只能「很靠近」角色，因為做完這份工作我得回到最根本的自己，才能重新出發。這次《熱帶雨》抽離角色我女兒幫我很多，因為回到家庭可以認真做回「母親」。」

而柯淑勤來說切換角色的關鍵是回到現實，例如「家庭」，面對生活瑣事、我愛的貓咪、家人等，「就像我喜歡開車去上班，收工回家起碼要開一個小時，在這期間放我愛聽的音樂，盡情發洩，回到家，我又是媽媽的角色。」而呂雪鳳則感性地說：「我一生當中好像沒享受過家庭給予的，所以讓我非常羨慕（其他演員），對我來說很少有難以抽離角色的情形，自己是靠在片場當開心果轉移注意力來復原。」

五位影后出席金馬入圍酒會。（粘梗豪攝）

接著呂雪鳳更開玩笑說，聽到各位影后的分享後增廣見聞，「我要開始推銷我自己，現在已經開始尋找新的導演！」她更補充，最辛苦的不是抽離角色，是演出通通被剪到才叫心苦，「心在苦」，讓台上演員和台下的觀眾不停大笑。張作驥在入圍酒會時聽聞，則反吐槽：「我是希望她得獎上台講一分鐘就好。」

(中時 )