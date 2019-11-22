立委蘇治芬競選宣傳車22日下午在元長鄉放送，指雲林縣長張麗散播不實消息，打壓花生價格，讓販仔趁機坑殺農民云云而遭舉報，張麗善委託縣政府機要祕書陳志揚告該宣傳車駕駛、錄製該錄音帶的前北港鎮長張勝智、蘇治芬等人妨害名譽、誹謗及公然侮辱等。

雲林縣府請大家不要相信有心人士的謠言，也不容許有人惡意散播。

蘇治芬表示，張麗善公開在雲林縣議會說11月12日已經進口花生5325公噸，事實並沒有，議會都有錄影錄音，何來妨害名譽？

(中時 )