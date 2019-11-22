張麗善告蘇治芬妨害名譽 23:072019/11/22 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委蘇治芬宣傳車放送內容被雲林縣長張麗善認為有害她名譽，向警方檢舉並提告。（雲林縣政府提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委蘇治芬競選宣傳車22日下午在元長鄉放送，指雲林縣長張麗散播不實消息，打壓花生價格，讓販仔趁機坑殺農民云云而遭舉報，張麗善委託縣政府機要祕書陳志揚告該宣傳車駕駛、錄製該錄音帶的前北港鎮長張勝智、蘇治芬等人妨害名譽、誹謗及公然侮辱等。 雲林縣府請大家不要相信有心人士的謠言，也不容許有人惡意散播。 蘇治芬表示，張麗善公開在雲林縣議會說11月12日已經進口花生5325公噸，事實並沒有，議會都有錄影錄音，何來妨害名譽？ (中時 ) #蘇治芬 #名譽 #張麗善 #雲林 #花生 也許您會感興趣 推薦閱讀 修復149甲線 重現古坑觀光榮景 04:102019/11/18 地方新聞 古坑飄香 林義傑領跑咖啡半馬 04:102019/11/18 地方新聞 高麗菜耕鋤補助 眾說紛紜 04:102019/11/20 地方新聞 兩人都不曾輸過 蘇治芬認與張嘉郡選情膠著 16:322019/11/20 政治 雲林台子村漁港淤沙 張麗善規畫加高延伸防坡堤 17:502019/11/20 社會 全面護農 雲林縣府建請農委會收購花生每台斤47元 18:582019/11/20 社會 張嘉郡vs.蘇治芬 戰火升溫 01:182019/11/21 政治要聞 張麗善指示 台子村漁港加高延伸防波堤 04:102019/11/21 地方新聞 陳吉仲下鄉雲林跳過縣府 張麗善喊話：花生應全面收購 16:202019/11/21 政治 張麗善批中央 花生收購量少 04:102019/11/22 地方新聞 政治熱門新聞 驚！未來事件交易所：韓國瑜價格又變化 - 政治 韓國瑜民調落後原因 找到了 - 政治 蔡民調真贏韓？阿扁爆：這一周將有驚人劇變！ - 政治 李艷秋：下架蔡英文 一定要投韓國瑜嗎？ - 政治 沒有韓的台中庶民列車空拍影片曝光 太嚇人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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