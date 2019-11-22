針對健保署將安寧療護的服務對象限制於癌症、運動神經元及8大非癌症的末期病人，衛福部醫院評鑑難以正確評價醫院安寧療護品質真貌，以及乙類社區安寧訓練時數不足，導致取得資格人員未必有能力照顧病情嚴重且複雜的末期病人，監察院內政及少數民族委員會19日下午確定糾正衛福部及健保署。

2017年國人不幸死亡人數為16萬823人，癌症死亡4萬8037人，曾利用安寧療護有2萬9278人（占60.95％），而8大非癌症慢性病患死亡2萬405人，利用安寧療護2901人（占14.21％）。

監委江綺雯、瓦歷斯貝林及田秋堇表示，安寧療護為病人善終權益而提供的服務，但國人卻未普及利用，其原因不外乎是對安寧療護的品質有所質疑，以及衛福部、健保署實施的政策及措施，未符合國際趨勢，而未能對有嚴重健康上痛苦的重度病人提供積極、整體性的照護有關。

監委表示，近年來屢次接獲民眾陳情「安寧，『不』安寧」而深感痛心。經深入調查發現乙類社區安寧取得資格人員僅需受訓13小時及實習8小時，當然未必有能力照顧病情嚴重且複雜的末期病人，而衛福部已看到此問題卻未設法解決。

監委說，國內部分醫學中心人力配置明顯不符合醫院評鑑規範，卻沒有反映在衛福部的評鑑結果，顯見醫院評鑑流於形式，未能確實查核。

監委又表示，品質是安寧療護的根本，沒有品質即不得安寧，健保署目前雖訂定安寧療護監測指標，但均屬監測民眾對安寧療護的接受度，而與末期病人關心能否獲得好的照護，有明顯落差。

監委說，除了平時未有適當的監測及查核機制外，實地醫院評鑑時，僅針對有無提供生命末期醫療抉擇資訊、硬體設備、教育訓練及人力配置設定等基本的結構面進行評鑑，醫院需耗費時間整理並準備相關文書，但多數評鑑委員不具備安寧療護專業，評量方法及參考的佐證資料又難以正確評價醫院安寧療護品質真貌，信度及效度欠佳，無法確實發現醫院應予改善問題。現行對安寧療護之評鑑方法，已須進行全面改革。

監委提醒，「品質」需要不斷進步，衛福部對於安寧療護病人疼痛藥品之取得，已放寬規定，但偏鄉地區取得藥物的可近性及末期病人常見呼吸困難藥物取得，仍有改善空間；又國衛院已完成「臺灣安寧療護政策白皮書」，對安寧療護之各項品質問題進行盤點，應落實白皮書所提之各項政策建議內容；另宜強化國際交流，汲取國外進步作法及國際經驗，針對安寧療護品質問題進行深度研究或國際比較，以供我國安寧療護品質健全發展。

(中時 )