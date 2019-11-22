親民黨主席宋楚瑜宣布投入大選後，2020正式形成「三腳督」局勢，明年究竟是誰能登上總統大位？命理師詹惟中用骰子算出本周預測，支持率「國政配」贏「蔡賴配」，不過得票數，「蔡賴配」則領先「國政配」。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》解讀說，總統大選周周勝率預測，2020誰能登上總統大位？詹惟中指出，這只是本周，用擲骰子來算，共6擲，前3擲是支持率，後3擲是得票數，滿分是18。本周支持率「國政配」15、「蔡賴配」13、「瑜湘配」10；本周得票數「國政配」7、「蔡賴配」8、「瑜湘配」7。

對此結果桃園市國民黨籍議員黃敬平黃敬平表示，看到這個，想到這兩天「桃園孫先生」也跑到台中做民調，看到票的流向，蔡英文在台中市又贏了韓國瑜，讓大家嚇一跳，因台中是一個多變的地方，是南北匯流，人家說縱貫線，要拿下台灣先拿下台中 但看看詹惟中用擲骰子做的「神民調」，讓他不禁倒吸了一口冷氣，「國政配」、「瑜湘配」非常地接近，跟坊間所聽到的五五波真的很接近，幸好只是本周。

(中時電子報)