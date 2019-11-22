梁男一度攀爬至屋外電線桿上。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方22日晚間到梁家查緝通緝犯，豈料27歲梁男情緒失控，先拿刀子架脖揚言輕生，警方擔心發生意外退出屋子，梁男竟爬上屋外電線桿，員警苦勸2小時，梁仍從3樓一躍而下，當場失去生命跡象，緊急送醫恢復心跳，目前送往長庚醫院急救。

通緝犯自電線杆墜落。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

通緝犯自電線杆墜落，緊急送醫急救。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

梁姓男子因涉嫌過失傷害，遭桃園地院發布通緝中，桃園警察分局埔子派出所員警22日晚間19時許，循線前往梁姓男子位於桃園的戶籍地址查緝，在梁男家人陪同下，前往住宅2樓梁男房間敲門。

豈料梁男見到員警情緒變得非常激動，拿起兩支水果刀衝到房門口與員警對峙，揚言自殘，員警為避免激烈衝突，好言安撫並退至樓下呼叫支援，梁男趁隙由2樓房間窗戶攀爬至屋外電線桿上，適逢下班尖峰時間，往來車輛頻仍，警方苦勸並封閉車道、呼叫消防隊支援。

梁男不聽勸，高呼：「不要逼我！」又攀爬至3樓，梁男的姑姑也不斷呼喊，梁男和警方僵持逾2小時，21點多見消防人員充好氣墊準備搬移，倏地從3樓一躍而下，當場陷入昏迷，送醫時已失去呼吸心跳，消防員送醫途中不斷急救，將他從鬼門關前拉回，目前送往林口長庚醫院急救中。

(中時 )