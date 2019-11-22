入圍最佳女配角的姚以緹、温貞菱、陸弈靜、張詩盈22日一同出席金馬入圍酒會，張詩盈預產期12月中，這次將挺著9個月孕肚走紅毯，在拍攝全體合照時，姚以緹和温貞菱頻頻讓她與資深的陸弈靜站在中間，讓陸弈靜大呼：「這是在讓博愛座的概念嗎？」陸弈靜6度入圍金馬獎，她表示入圍很像集點，到底盡頭在哪不知道，但她則開玩笑不要最後得到「追思已故影人」的榮耀就好。

姚以緹一身黑底桃色花點的禮服小露香肩，「剛剛導演還搞笑問我要不要穿男裝走紅毯，第一次來到金馬獎，我感覺就像開心的同樂會。」她透露日前夢到自己在拯救小動物而錯過金馬頒獎典禮，還哭著醒來，讓她相當難忘。温貞菱為拍攝《傀儡花》特地將白皙皮膚曬黑好幾個色階，「在得知金馬入圍的時候，跑去廁所哭了一下，最近一直都在深山拍戲，所以重新回到人群中有些焦慮。」

劉冠廷、段鈞豪、李英銓、許家樂、楊世彬5位金馬準男配角一同亮相，段鈞豪也因為入圍，在酒會上碰到前女友影后李心潔，不過正當兩人要敘舊聊天的時候，金馬主席李安就入席亮相，兩人就沒再多聊。

五位入圍男配角出席金馬入圍酒會。（粘梗豪攝）

而劉冠廷除了是本屆參賽者，同時也是金馬紅毯主持人，他已努力做好準備，幾乎都背了所有入圍者的資料，還緊張到睡不著又拉肚子，稱主持比入圍更加緊張，這次最年輕的入圍者是13歲的李英銓，巧的是另外一位入圍者許家樂，這次是他第二次入圍金馬，第一次入圍也剛好就是13歲。

(中時 )