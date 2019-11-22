金馬獎頒獎典禮登場23日登場，入圍最佳新導演的徐漢強、洪子烜、徐嘉凱、廖克發與黃綺琳22日齊聚一堂，分享創作路程的初體驗。今年國片夯作《返校》累計近2.6億票房，導演徐漢強直言拍攝該片精神和體力太負擔，很多事都超出自己能力範圍外，「就像談很苦的戀愛，現在在失戀中，現在還在療傷階段，慢慢修復中」他更透露，「拍完至今我進到電影院都會渾身不自在，電影上映期間自己也都沒去看，光聽到一點聲音全身緊張感都回來了。」至於觀眾提問是否把另一款遊戲夯作《還願》影像化，他即說：「這就隨緣了！」

導演洪子烜憶起籌備第一部長片的過程，「當時拿到輔道金本來很開心，沒想到是惡夢的開始，因為要在期限內完成，而資金遲遲沒到位，每天像在倒數計時一樣緊張。」後來想辦法混進金馬酒會發名片，才遇到天使投資方，完成《狂徒》一作。

其中《金都》黃綺琳是唯一一位的入圍女導演，她透露最痛苦的不是拍片，而是劇本被老師批評「因為妳是女生、劇本便宜，能被選進計畫內不是因為妳的劇本好。」，讓她備受打擊，直到電影完成後，還原度很高，又入圍金馬獎，讓曾經看衰她的人啞口無言，用好作品報仇。

(中時 )