吸引無數國人關注的世界12強棒球賽，中華隊對澳洲隊的最後一場比賽，9局關門投手陳鴻文上場，最後一顆外角速球三振掉澳洲選手，用勝利畫下句點。

台灣確定拿下本屆第5名，取得歷屆經典賽及12強棒球賽的最佳成績。

雖然，中華隊前進東京奧運之路受阻，但此次投手群的成績，卻跌破眾人眼鏡的好。

中華隊以7比0完封韓國，即使是輸掉的場次，比分差距也極小，打出優質的比賽內容。

反映在團隊投手防禦率僅2.07，先發投手平均更僅1.85，也就是每場所掉的自責分，不到兩分。為台灣拿下兩勝的先發投手張奕，還拿下全明星隊的先發投手獎。

「這屆投手這麼強，有什麼特別原因？」在最後一場比賽的賽後記者會，《日本經濟新聞社》記者也不可思議的問。

中華隊總教練洪一中坦承，一開始組隊時很擔心投手，對打擊反而是樂觀的。「但比賽完是相反的，我想，投手能表現這麼傑出的原因，也是蒐集資料得很齊全。」

中華隊此次如何端出史上最強投手戰役？為了一窺內幕，商周採訪團隊飛抵日本東京，記錄中華隊背後的組織情蒐戰。

中華隊籌組豪華情蒐團

竟源自20年前一顆漏接球

關鍵人物之一，是擔任中華職棒聯盟秘書長的馮勝賢。

兄弟象隊出身的他回憶起1999年，同樣出賽攸關奧運參賽權的亞錦賽，在對日本之戰的前一晚，全員也不免俗的看情蒐影片。當時所謂的情蒐，就是放一場隔天對戰投手松坂大輔的出賽影片，但許多資深的強棒，都看得意興闌珊，帶著「我當然知道怎麼打球」的態度。結果，隔天中心棒次被三振10多次。

9局下，馮勝賢在對方兩出局後，竟出現漏接三壘高飛球的失誤，中華隊輸給日本隊，他成為球迷究責的對象。

「我現在會這麼投入，因為我曾經成為箭靶，我覺得這種壓力不能丟給選手，也不能給教練。」他感觸很深的說，「輸，不是哪一個人輸，應該是在大家努力之後，共同承擔的。」

離開球場，兩年前馮勝賢成為中職聯盟首位有球員經歷的秘書長，就一心想改變過去「對球員、教練支援不足」的情況。「不只要組最強中華隊，也要有最強後勤部隊，」這是他努力的目標。

這次中華隊的組織情蒐戰，在球場上的4個角落，看出整體的戰略成果。

時間回到11月12日晚，全國最關注的中華對戰韓國一役。

角落一》捕手「戰術護腕」

每天5小時，寫滿配球小抄

一局下，韓國已攻占一、二壘，氣氛緊繃，第三棒中心打者李政厚自信的提著棒子上場。捕手高宇杰低頭看了一眼自己的左手腕，迅速打完暗號，投手張奕球一出手，打者受擠壓打了一壘上的內野高飛，接殺，全場鬆了一口氣。

「腳快、低球打不好：綠○－○低伸、內外直、滑；黑一－○曲、指、伸卡⋯⋯，」捕手手上不過一個護腕寬的兩張紙條上，寫滿了這些看起來像外星文的內容。

這其實是對方打者的資訊，意思是，這選手腳程快，第一球不會出棒，可以先配低的伸卡球搶好球數，但一好球他出棒機率一半，可配曲球⋯⋯。

這是每場賽事前一天，教練團成員劉家豪和捕手張進德、高宇杰，關在房間裡花最少5個小時，才做出的最強小抄。

「這輩子（投手）可能就只遇到這個人一次，完全不認識下，如果投到他最愛的球，就慘了，」劉家豪舉例，一般捕手配外角直球，若投手搖頭，會直覺改配內角直球，就可能會正中打者最愛的球路，所以紙條上，他會建議捕手接下來該配的球種。

這類似美國職棒才有的「戰術護腕」，其實是進行半年以上，針對各國棒球實力情蒐的濃縮精華。

捕手出身的劉家豪，在10月集訓時，從球團的情蒐團隊手中，拿到預賽3國對手的資料，每一國厚達200到300頁。劉家豪嘗試各種濃縮資訊的方式，也會要捕手參與討論，做出包含打者習性及配球策略的格式。

「情蒐人員這麼辛苦蒐集和分析，如果你不用，它就是廢紙，」劉家豪說，「好好用，就能幫球隊、幫投手更上一層樓。」

這次台灣投手能寫下12隊裡最低防禦率，精準且科學的配球建議也是關鍵原因。

角落二》外野手「布陣表」

守備怎麼站？連情境都設定

從投手丘轉到外野，中華隊外野手的褲子口袋裡，有著另一張小抄，裡面是打者的打擊習性，同時提醒野手應如何站位的「布陣表」。

這些資料，是一場超過200天的情蒐馬拉松。

今年3月，在中華隊總教練是誰都還未定時，擔任情蒐任務負責人的林聿文，就正式啟動情蒐戰。

他要求成員最後交出來的報告，必須要站在教練及選手的立場想。

例如，過去他們針對選手多是分析該選手會「瞄準直球，注意滑球」，「但都沒寫明是什麼狀況，他們必須在情境設定上多下功夫，」林聿文說。

今年7月，情蒐小組4個人飛到秘魯觀看、蒐集泛美運動會上的選手資訊。「這時候最痛苦的是，因為各國沒有提出名單，我們蒐集（的選手對象）都是用猜的。」林聿文回憶。

當時他們最頭痛的是沒有參加泛美運動會的委內瑞拉，但仍透過認識的人、網路上的委內瑞拉職棒影片等，硬是蒐集了近年來曾參加過國家隊高達120位成員的資料。

結果今年該國隊員大換血，資料幾乎全作廢，好在他們的選手名單多為小聯盟或墨西哥聯盟選手，人在休假的林聿文，拿著一台平板，遙控公司、家中3台電腦，在24小時裡瘋狂下載影片，重做情蒐，重新剪片、分析。

角落三》休息室的即時影像

打擊前記球路，避開難打球

11月15日，中華對戰美國，第4局一人出局下，美國先發投手連續兩記觸身球，美國換投。

第5局要上場打擊前，游擊手王勝偉先走向休息室後方，專心看新登板投手的投球影像剪接，掌握他的投球模式及球路後，深吸一口氣，走上打擊區，避開對方最拿手的滑球及變速球。在一好三壞後，大棒一揮，打出三壘安打。只是最後經美國挑戰後改判，王勝偉在三壘前被刺殺出局。

「以前如果沒有對決過，就只能用冥想的，」王勝偉說，「現在雖然賽前有看情蒐，但看的投手太多了，印象不深，上場前可以再看現場即時畫面，會增加安定感。」

這即時的影像系統，也是這次豪華情蒐戰的一環。

馮勝賢把中職聯盟的記綠系統獨立出來，在比賽每一局一結束，就立刻剪輯畫面，同時列印出一張該局投手對每位選手的投球落點，供教練參考。

「以前在比賽中，我只能在看台上當觀眾，但這次我們的人是在休息室裡，」林聿文說。

角落四》看台包廂區

辜仲諒幕後牽起中職、棒協

過去的中華隊陣容，通常是28名球員加8名教練，總共只會出動50人左右，今年，一行人浩浩蕩蕩超過70人來到東京，等於有30多名後勤人員，包括了物理治療師、兩位心理諮商師，及8名防護員，這些新增的人力，是馮勝賢和投手教練王建民，在美國花了兩週招募旅美球員時，由球員提出的需求。

過去，只要中華隊組隊參與國際賽事，中華棒球協會與中職聯盟，由「誰」主導？就得花掉不少時間協調；一旦比賽成績不如預期，責任歸誰？又有得吵。

國際級賽事，一向以中職球員為主力，但對棒協來說，球員參賽是為了國家榮譽，後勤支援及保障都不夠，甚至還發生過球員沒早餐吃的窘境。然而，球賽打不好，球員被究責，連帶會影響職棒的票房，球員受傷更是球團的損失。

內耗，往往磨掉許多熱情，但這一次，棒協與中職的角色在事前有了清楚的劃分，才有這龐大的陣容出現，關鍵人物，是台灣史上第一個擁有職棒隊的棒協理事長辜仲諒，他讓過去互相對立，不相容的兩股勢力，打開對話的空間。

辜仲諒坦言，「台灣棒球要強大，必須政府、企業、中華棒協、中華職棒、教練、選手等同心協力，一環扣一環，團結一致，我們才會進步、才會強大。」

今年初，在體育署見證下，中職和棒協簽訂合作協議書，明年起，一級國際賽事組、訓、參賽和主辦比賽的權利，都歸中職。Lamigo領隊劉玠廷就說，「既然是中職出的人，我們希望義務和權利都回到中職。」

11月16日，中華隊本屆最後一場賽事晚上，辜仲諒宴請中華隊選手。前一天，他先和世界棒壘協總會會長吃飯；隔天，又拜會軟銀鷹球團會長王貞治。

「王貞治先生說，日本球員引退前的最後一天，都還在自我訓練，日本教練在卸任前的最後一天，都還在自我充實。這給我很大的啟發！」辜仲諒說，「另外還有球場硬體設備的完善，能減少球員受傷的可能性。我希望未來能帶動台灣球場設備的提升，讓選手比賽時無後顧之憂。」

從棒球協會角色的設定，與中職球員的合作，今年，由中職主導組、訓、參賽的世界12強比賽，正式寫下「國家隊」該有的規格。

這雖不是中華隊必勝的方程式，但絕對是讓更多球員願意加入，打出一場又一場精彩球賽的關鍵。

《商業周刊》1671期

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(中時電子報)