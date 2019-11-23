遲遲未解的美陸貿易戰恐引爆真實戰爭？素有美國外交教父之稱的前國務卿季辛吉21日警告，美陸貿易戰若無法解決，兩國間有可能爆發武裝衝突，並強調雙方若繼續以從衝突的角度看待世界上的一切，對人類將是危險的。

素有「中國人民的老朋友」、曾參與推動美陸關係正常化的季辛吉（Henry Kissinger）21日在北京的彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）上表示，大陸和美國都是經濟大國，在全世界的明爭暗鬥是不可避免的。他進一步分析，美蘇冷戰期間，首要任務是制定計畫降低美蘇兩國的核子武力。但過去美陸之間的衝突一直是「被動的」，現在還缺乏把北京當成「軍事強權」對待的架構。

季辛吉表示，如果允許衝突不受限制發展下去，結果甚至可能會比歐洲以前的情況更糟，「一次世界大戰爆發，肇因於一場相對輕微的危機，而今日的武器威力更大」，若雙方持續把世界每項議題看作是彼此間的衝突，對人類來說可能很危險。

至於香港動盪有無可能點燃新冷戰，季辛吉則說，他希望這項高度情緒化議題會透過協商解決，而貿易協商只是兩國就香港局勢等衝突進行更實質談判的「替代品」。

(中時電子報)