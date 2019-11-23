過了小雪，冬日氛圍愈來愈濃，而流感、感冒的疫情也跟著發燒，走在路上、公車或捷運車廂裡，不時可聽到吸鼻子或咳嗽聲，緩解感冒症狀，中醫有哪些簡易法寶？

中醫認為，風為百病之長。「風」指的是外在環境的改變，因為溫度與氣壓的變化會產生對流、形成風，人如果對環境不適應，再加上寒氣入侵，當然就會感冒，稱為「風寒」。

風寒起於「外邪入侵」。中國古代並沒有病毒的概念，而是將感冒或流感等不明原因引發的畏寒或發熱現象稱為「外邪入侵」。

依照臨床症狀大致分類，一般感冒古時稱為「傷寒」；流行性感冒病症較嚴重，且散播力廣，稱作「溫病」或「疫病」，在治療用藥、劑量、使用時間的長短會有小差異，台北長庚紀念醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻指出。

中醫治病強調辨證論治，依每個人症狀表現開立處方，台北醫學大學附設醫院針灸科主任陳萍和舉例，常熬夜的人偏陰虛體質，受感染時首先出現的症狀可能是喉嚨痛，因此會使用涼補藥搭配抗發炎的藥方。

針對感冒常見症狀，以下提供藥方及經絡按摩的紓緩方法：

● 頭痛──葛根湯去風寒

感冒時頭痛難受、昏昏沉沉，楊賢鴻說，處方的開立以葛根湯最常見。葛根湯源自東漢張仲景所著的《傷寒雜病論》，能解外感風寒引起的頭痛、肩頸緊繃。

不過葛根湯成分中的麻黃鹼會加強心肌收縮力，使用時避免服用也有強心作用的毛地黃類心臟病藥物。

川芎搭配菊花也能上清頭目，以500cc熱開水沖泡各1錢的藥材飲用，對頭痛或偏頭痛都有幫助，陳萍和指出。

特別提醒：購買時選用淡黃色已經曬乾的杭白菊，而不是新鮮黃菊花，以免泄正氣，導致反效果。

按壓風池穴及合谷穴，能行氣止痛，刺激3～5分鐘就能見效。（圖片來源：康健雜誌）

按壓風池穴（位於後頸部髮際與脊椎外側筋處）及合谷穴（手掌虎口頂端），能行氣止痛，刺激3～5分鐘就能見效。

按壓風池穴及合谷穴，能行氣止痛，刺激3～5分鐘就能見效。（圖片來源：康健雜誌）

● 鼻塞、流鼻水、打噴嚏──迎香穴舒通肺氣

無論是鼻子不通暢、或是鼻水流不停，中醫都認為是寒氣侵入造成肺氣不通。

疏通肺氣的藥方除了葛根湯，也可進廚房切點蔥白加上淡味的豆豉，熬煮成蔥豉湯緩解鼻塞。《食療本草》中記載，蔥白連根用水煮溫服，可以袪風發汗，對付冬天風寒引起的鼻塞、頭痛。

按壓迎香穴，紓緩鼻塞後搭配按壓風池穴，能使肺氣運行順暢。（圖片來源：康健雜誌）

按壓迎香穴（位於鼻翼外緣法令紋處），紓緩鼻塞後搭配按壓風池穴，能使肺氣運行順暢。

● 喉嚨痛、咳嗽──勤刮肺經

感覺喉嚨乾癢尚屬早期，不妨來碗綠豆湯解熱，楊賢鴻建議。

中醫師韓豐隆說，如果喉嚨有痰，黏稠又咳不大出來，屬於熱性感冒，清化熱痰的藥材如牛蒡子、浙貝、瓜蔞都有效；反之如果是清痰，又有畏寒症狀，則是寒性感冒，去寒的陳皮、金桔有鎮咳效果。

使用方法以1錢沖泡500cc熱開水即可。

按摩少商、列缺。少商穴屬肺經，位於大拇指指甲根部內緣，是治療咽喉症狀的特效穴。（圖片來源：康健雜誌）

按摩少商、列缺。少商穴屬肺經，位於大拇指指甲根部內緣，是治療咽喉症狀的特效穴，能緩減咽喉疼痛；列缺穴在腕橫紋上方1.5寸，或乾脆在手肌腱外側的肺經刮痧。

● 發燒──菊花、薄荷解熱

有發炎反應都屬熱症，可用銀花、連翹、桑葉、菊花（杭菊）、薄荷、牛蒡子沖泡熱水。

刮大椎（正坐低頭，第7頸椎下的凹窩），在大椎穴上下左右各10公分的區域由上往下刮痧。

● 肌肉痠痛、畏寒──刮膀胱經、膽經祛寒

肌肉痠痛、畏寒是寒症的表現。祛寒藥材有荊芥、防風、川芎、桂枝、生薑等，以1錢沖泡500cc熱開水飲用即可。

刮痧膀胱經、膽經。膽經和膀胱經主風寒，所在的背部和大腿外側是身體容易受寒及積寒之處，可以刮痧去寒。

楊賢鴻提醒，現代醫學檢查工具完整、西藥能快速診斷、治療，中藥則除了急性期的藥物治療外，著重於平時的體質改善，一般感冒尋求中醫，或病患自行搭配食療及敲打經絡可紓緩不適，但是流感盛行期最好先診斷是否為流感，快速控制病毒增生後，再看中醫緩解症狀及調理體質。

(中時電子報)