世界就是這麼小，有名女大生日前開心跟朋友慶生時，在餐廳上廁所途中竟然意外發現爸爸西裝筆挺的跟一位美貌的阿姨親密的用餐，甚至接吻...讓她氣得當場衝過去潑水大罵。

原PO在《Dcard》分享自己慶生卻意外抓爸爸姦的經驗。她提到，上週高中朋友在餐廳幫自己慶生，當時是真的很高興大家都喝嗨了，原PO搖搖晃晃的走去廁所。竟然看到廁所旁的一桌坐著一個穿著西裝，爸爸背影很像爸爸的人，他對面坐著一個稍微年輕一點的漂亮女人，原PO忍不住好奇心撇了一眼，發現他手上的那支自己送爸爸的錶因此更確定那是爸爸。

原PO原本想說大概是爸爸跟同事吃飯，因為餐廳在爸爸公司附近而已，不料原PO正要過去打招呼時，她清楚的看到那個女人傾身親了爸爸一下，原PO爸非但沒嚇到，還覺得習以為常，他甚至牽起了她的手，喂她吃東西。

親眼看到爸爸搞外遇的原PO當場爆炸。氣得當下直接走過去，拿起他們桌上的果汁潑向小三的臉。原PO氣的問爸爸「你在幹嘛」、「你還知道今天是我生日嗎？」，而偷吃被抓包的爸爸當場也嚇得說不出話來，但小三卻不甘示弱的教訓原PO是「沒禮貌的小孩」，在一番激烈爭吵後，原PO因為真的忍不住要大哭出來了，所以轉頭走了。

事後原PO也感慨的說，「真的很可笑，自己女兒唸法律系的還敢這樣明目張膽的外遇。也真的很可悲，我在我的生日派對上抓自己老爸姦，這真是一份很棒很棒的生日禮物呢。」她也提到這是爸爸第五次外遇了，也不知道是媽媽心腸太軟還是怎樣，次次都選擇原諒爸爸，雖然她知道媽媽是為了自己才忍下來，但其實原PO看媽媽這樣子也很難過。她也表示，已經將此事老實告訴媽媽，也打算跟爸爸斷絕父女關係，他們現在在進行離婚手續，已經沒什麼勁爆的可以說了。

(中時電子報)