文達不來梅邊鋒米洛特‧拉舒卡目前已在聯賽攻進4球。(達志影像)

【德甲足球】沙爾克04＠文達不來梅11/23(六)22:30單場+場中投注FoxSports

文達不來梅的後防還是沒辦法排出完整陣容，歐摩‧托普雷克剛剛小腿受傷需要養傷一段時間；隊長尼可拉斯‧莫伊桑德還沒有完全康復，故中後衛目前只有塞巴斯蒂安‧拉肯普及麥勒斯‧維爾科維奇可用。邊鋒米洛特‧拉舒卡目前還是在陣中較有威脅，已在聯賽攻進4球。

沙爾克04球員受傷狀況也不遑多讓，有奧地利防守中場亞利山德羅‧史喬普夫大腿受傷，連同班傑明‧史塔姆包利及馬蒂亞‧納斯塔西奇一起調養傷勢。而中場阿米恩‧哈里特則可以與馬克烏夫在鋒線上支援貝尼托‧拉曼。

文達不來梅對上一場聯賽作客1:3敗於積分榜第一的慕森加柏，聯賽5連平之後的首場敗仗，暫時在積分榜下半段，最新一次聯賽勝利已經是在兩個多月前的事。處於上半段的沙爾克04已經4場比賽不敗，上一場聯賽主場在三次領先之下被FortunaDüsseldorf追平。

沙爾克04在作客的比賽整體表現也算穩定，文達不來梅在最近6次聯賽主場對上沙爾克04的比賽當中有4次上半場都是打平。而雙方近5次聯賽對賽當中有4次總進球都在3球或以上。

熱刺新援喬瓦尼‧羅塞爾上場聯賽獲得先發機會。(達志影像)

【英超足球】托特納姆熱刺＠西漢姆聯11/23(六)23:00單場ElevenSports

西漢姆聯最近比賽成積一直往下，雖然主帥佩萊格里尼暫保職位，但強調球隊需要改變才可優化成績；在上一場比賽大敗於班來之下，而且更折損了肩膊脫臼的中場球員曼努埃‧蘭奇尼，估計要養傷一段長時間，同樣上場比賽隊長馬克‧諾博於比賽早段因傷被換下場，本週比賽還沒有確定可以上陣，預計AndriyYarmolenko及菲利浦‧安德森會先發以加強火力。波蘭守門員魯卡斯‧法比安斯基在長期養傷的狀況之下，羅伯托雖然被受重用，但表現卻不太突出，掉球不少。

熱刺週中撤換主帥波切蒂诺，並隨即聘用穆里尼奧掌帥位，本場比賽會用上什麼樣的先發陣容令人十分期待。南韓前鋒孫興慜依然應該會是球隊表現最活躍的前鋒，在紅牌被撤回之後上場聯賽仍然可以上場，並且有進球，只可惜球隊最後被SheffieldUnited追平。國際賽過後孫興慜通常都不會作先發，可知穆里尼奧會否先以盧卡斯‧毛拉搭檔哈利‧肯恩及德利‧阿里作進攻組合。新援喬瓦尼‧羅塞爾上仗聯賽獲得先發機會，反而丹麥中場克里斯琴‧艾瑞克森狀態低迷，在球隊內的前途或出現變化。雨果‧洛里斯目前仍在休息，替補的阿根廷守門員保羅‧賈薩尼加在這段時間替補先發表現十分理想。

褪色的倫敦德比戰，兩軍在國際賽期前的聯賽表現同樣低落。主場的西漢姆聯上場聯賽慘敗於班來，近6戰聯賽2平4敗，已下跌到積分榜倒數第5。雖然熱刺的表現也令人失望，上場聯賽被SheffieldUnited追平之後，已經5場聯賽都沒有勝出，已在積分榜下半段，本賽季熱刺於客場仍沒有勝出一場。但希望新官上任三把火，球員比賽精神多集中，可有正面影響。本場熱刺可望客勝之餘，同時多進幾球。兩隊最近3次對賽當中，熱刺2勝1敗。西漢姆聯近3次主場對上熱刺則有2次總進球都在4球或以上。

蘭帕德表示泰咪‧亞布拉罕將會是切爾西未來的重量級球星。(達志影像)

【英超足球】切爾西＠曼城11/24(日)01:30單場+場中投注ElevenSports

在上場對上利物浦的比賽當中為曼城打進一球的中場伯納多‧席爾瓦，因在社群媒體發出涉嫌歧視隊友班傑明‧曼迪的內容被英國足球總會重罰停賽1場及罰款5萬英鎊，所以本場聯賽沒法上陣。不過曼城在進攻線上人才濟濟，預計塞爾吉奧‧阿奎羅及拉希姆‧斯特林會作先發；而提早由阿爾及利亞國家隊返回球會報到的翼鋒利雅德‧馬雷茲，也會隨時侯命上陣。防守線上依然不穩，主帥瓜迪歐拉仍會將原來的防守中場費南迪尼奧調後配合尼可拉斯‧奧塔門迪作中後衛。

切爾西剛戰聯賽再之獲勝，取得自2016至2017賽季以來第一次的聯賽6連勝，主帥蘭帕德表示感到非常滿意之外，認為在打進本賽季第10個進球的前鋒泰咪‧亞布拉罕將會是切爾西未來的重量級球星。已是切爾西名人堂成員之一的蘭帕德，在本賽季執教以來都重用新人，邊後衛ReeceJames、中後衛斐雅科‧托莫里、有代表英格蘭國家隊上陣的MasonMount；以及剛剛傷癒的哈德森‧奧多伊以及美國新星克里斯蒂安‧普利西奇，都是切爾西青春力量。

曼城上場受挫於利物浦之下，聯賽3連勝被終止，積分榜排名更跌至第4。球隊鋒力雖然銳利，但防守因傷兵過多出現不穩狀況，本場比賽對上年青活力的切爾西，要特別注意對手的體力壓迫。切爾西青春無敵，上一場主場輕鬆小勝水晶宮2:0後，聯賽已經6連勝，排在積分榜第三；同樣攻力出眾，但防守小將面對經驗老練的曼城鋒線會受到極大考驗。兩隊在近6次對賽當中有5次總進球只在2球或以下；而最近3次對賽，各有1勝1平1敗，不相伯仲。

(中時電子報)