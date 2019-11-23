儘管22日北京91比109不敵遼寧，林書豪賽後仍然大方稱讚好友郭艾倫表現，「任何一個優異球員的出現，都不是理所當然，希望大家可以更珍惜郭艾倫每次上場，我和他一起練過很多次球，也喜歡他的打法，和他對抗是我的榮幸！」

會讓林書豪這樣說的主因，在於郭艾倫先前在男籃世界盃表現欠佳，加上傷痛影響，讓郭艾倫本季開打前兩戰表現欠佳，分別只拿12、11分，遼寧也吞開季2連敗，許多球迷批評郭艾倫已經不行了，這種被看衰的感受，豪哥自然很懂。

「我需要幫助郭艾倫，我們共同分擔壓力。我們都愛打球，儘管走不一樣的路，如果有人可以了解我的痛苦或壓力，那就是他，」林書豪賽前表示，「我們大概都能了解彼此痛苦與壓力，從兩三年前成為好友，籃球就是我們共同夢想。」

目前已經連4場得分破20，展現突破低潮氣勢的郭艾倫，賽後也沒忘記感謝林書豪，「跟他一起打球很興奮也很榮幸，我一直把林書豪當作榜樣，每當我沒打好，就會想想他的故事與經歷，現在有機會跟他成為好友，讓我感到很幸運。」

林書豪也談到此役落敗的心情，「我們今晚沒有守好，讓遼寧進攻打得很順，我們整體發揮也沒很好，不過沒關係，我與球隊同在，期望我們下一場比賽。」北京首鋼下一戰將前往長春客場作戰，對手將是5勝3敗的吉林東北虎。

(中時電子報)