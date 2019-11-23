總統立委選舉登記昨天截止，正副總統有「蔡賴配」、「國政配」及「瑜湘配」3組逐鹿大位；立委因大黨爭過半、小黨搶出頭，新政黨如雨後春筍冒出，高達43個政黨大亂鬥，參選人數更大爆炸，有412人角逐73席區域立委，不分區(含原住民)有238人搶攻40席，推薦政黨數及參選人數雙雙破紀錄，競爭空前激烈，還首次出現前總統、前副總統及前行政院長等超級大咖，不分藍綠「降格」搶當立委的特殊現象。

▲國政拚蔡賴及瑜湘配 角逐大位

總統選舉共3組人馬，尋求連任的「英德配」民調持續領先，黨政人士信心滿滿說，蔡總統「贏應該沒有問題」；最後50天將「穩紮穩打，勿輕敵」，例如最近國民黨出其不意打出「台商資金0回流」議題，若非新北市侯友宜「解圍」，就會滿頭包。

國政配陣營評估，內部民調韓蔡差距縮小為6％，原希望11月中旬黃金交叉，卻因不分區風波拉大為9％，包括政策推出、朱立倫擔任競總主委等可追分的攻勢，以及藍軍擁有15縣市執政權，加上持續拋出政策、調整戰力及分工，等韓環島後，將由韓主攻中南部、張主攻北部，一定能勝選。

▲全台43政黨派人參戰 搶當立委

親民黨宋楚瑜2016年拿到157萬多票，這次盼拿260萬票。但前總統陳水扁形容宋第五度投入總統選舉「五度五關50萬票」，還預言韓蔡大戰「目前贏不一定是贏，選前最後一周將可能有驚變。」

據中選會統計，2020年立委選舉，有412位區域、10位平地及11位山地原住民立委參選人完成登記；政黨不分區則有19個政黨，共提名217人。比起上屆，區域選將多56人登記，不分區選將也多了36人。隨著第三勢力空間增大，小黨競爭格外激烈。

▲藍拚南高屏破蛋 綠營樂觀過半

國民黨評估可達國會過半57至60席目標，不分區有機會16席。目前北台灣穩定領先，中台灣方面，台中五五波，彰投穩定領先，宜東、竹市待突破，花蓮因傅崐萁參選而陷入膠著；綠營相對優勢的南高屏需加把勁，但可望突破0席困境；雲嘉都有機會勝選。離島僅澎湖要再努力。

民進黨評估立委選情「審慎樂觀，衝過半」；區域立委若能守住新北2席、台中1席及高雄1席等搖擺席，席次就能過半。

(中時 )