雲林選情被花生炒熱！農委會主委陳吉仲昨為了花生收購又到雲林，這是他4天內3度南下滅火，陳強調農委會一定會讓大家滿意，劉建國（立委）只要繼續做，「我們一定會幫忙農民」。劉的對手雲林副縣長謝淑亞抨擊，像這種只為特定政黨服務的政務官應該下台，質疑這是場不公平的選舉。

●謝淑亞批陳應該下台

陳吉仲昨到雲林與立委劉建國、蘇治芬傾聽農民心聲並說明收購政策。陳還提及劉建國幫古坑鄉麻竹筍提高價格，農民才願意繼續做，所以他向大家保證「建國委員若繼續做，我們一定可與繼續幫大家」。

●收購政策成收買民心

陳吉仲強調，農委會透過農民團體收購花生後，市場價格開始回穩，這一星期以來，雲林地區這麼多假消息、惡意攻擊，不實照片的傳遞，他一定不會妥協，不會讓農民因為這些外在壓力而遭受損失。

他說，不管雲林選舉及政治如何對決，絕對不可影響農民權益，無論政治如何紛擾干預，農委會保護農民的決心絕不退讓，收購資金早就到位，並樂見張麗善縣長終於願意和農委會、蘇委員、劉委員站在一起。

對於陳吉仲這番話，張麗善說：「很好啊！」表示已透過電話向陳吉仲強調，縣府和中央是要對話，不是對立，要一起攜手合作，做出對農民最好的事，共同為農民解決問題。

●張麗善籲速撥收購金

張麗善也宣布對地補貼每公頃2000元給花生農，全縣8348公頃約需1700萬元，以照顧農民，籲請農委會立即撥付收購資金，農會會無條件配合政府收購。

不過，與劉建國同選區角逐立委的國民黨雲林副縣長謝淑亞則抨擊，像這種只為特定政黨服務的政務官應該下台，質疑行政中立是掛在牆上當參考的嗎？大呼這是一場不公平的選戰。

謝淑亞更懷疑雲林真像陳吉仲說的那麼多假消息？認為會操作假消息的，只有因民調低而著急的參選人，絕對不是純樸的農民。

水林鄉農會總幹事洪丁仁也大吐苦水說，陳吉仲指該會不配合收購花生，這2天接到許多農民抱怨，該會並不是不配合，農委會錢不下來怎麼配合？

(中時 )