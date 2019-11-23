韓國瑜被爆買賣南港豪宅案，農委會以台肥公司最大官股董事身分，要台肥說明白講清楚，並稱台肥已「認罪」，迫不及待地先黑韓一筆，好笑的是，韓是買房的人，要不要貸款及怎麼貸？根本與買家無關，農委會竟扮起東廠角色，難怪韓國瑜曾酸說國家機器動得太厲害。

韓國瑜貸款買房，早在過戶前賣掉，根本未完成貸款程序，綠委卻聲稱掌握資料，以原本預售屋可貸7成，因馬政府打房，只能貸到5成，硬拗韓耍特權，疑找人向台肥施壓，讓台肥態度大轉彎，願意提供短差的2成貸款。

不過，該豪宅當初明明廣告稱可貸款7成，結果縮成5成，台肥自打嘴巴不要臉，還好意思說嘴；更離譜的是，農委會雖有台肥股份，基於公司自理，根本不屬於管轄業務，現在卻稱台肥當初借貸有違反公司法等疑慮，表態要以官股董事提案查明，明顯是政治操作。

更何況，從1450網軍爭議，農委會動用行政資源替執政黨輔選已非首次，主委陳吉仲連日到雲林說明收購花生政策，竟脫口「只要立委劉建國繼續做，我們一定會幫忙農民」，言下之意，倘若劉沒選上，農委會就不管農民死活？陳赤裸裸拿政策、公帑替特定人期約選舉，不僅有違行政中立，恐還觸法。

再者，政府部會手握資料打擊對手已有前例，時任促轉會副主委張天欽，去年九合一選舉時，手握侯友宜資料，稱「這個沒有操作很可惜」，引爆東廠事件，更讓外界見識蔡政府的官員為剷除異己，挾行政資源打擊對手的黑幕。

韓國瑜購屋風波僅是單純的買屋換屋，卻在選前再被「張天欽們」用盡手段黑韓、抹黑，尤其農委會淪為昔日東廠和輔選機器，已讓這場選舉蒙上陰霾。

(中時 )