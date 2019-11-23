總統、立委陸續截止登記，2020大選進入最後時刻。原可望重返執政的國民黨，因內部分工紊亂、高層私心害黨，讓韓營始終催不出勝選燃點；接下來，面對綠營持續擴張「亡國+撒幣」雙箭頭，及第三勢力撒兵如豆的立委亂局，藍軍若再一人一把號，別說立委難過半，總統要贏恐只能靠天命。

▲拚團結 收起私心與猜忌

根據本報民調，民進黨不僅在總統選情持續領先，在攸關不分區立委得票高低的政黨支持度，也僅落後國民黨3.2個百分點；相對，民眾黨、時力支持度，也雙雙超過5％，意味原先國民黨以為「最差還有國會過半」的盤算，可能破滅。

儘管輸贏仍難定論，但求敗部逆轉之際，藍軍須了解對手是如何在先前賽事中，有效且精準執行切香腸戰術，終讓自己節節敗退。

首要之務是找回團結。目前國民黨因山頭缺乏互信，變成黨中央、黨團、競總與國政顧問團各自為政。說好聽是分進合擊，但恐是相互猜忌，甚至得不到就砸爛的私心。團結都不見得能贏，不團結必敗無疑。

▲黨主席 別當最強豬隊友

接著，吳敦義須體認，總教練是率隊贏球，而非妄想上場搶奪MVP，一下做出假動作，一下又出腳絆倒自家人，若再不認清自我角色，凝聚士氣，無疑將淪2020最強豬隊友。

更重要是，韓國瑜須繼續勇敢面對質疑的群眾，透過互動提升不願表態者的理解，爭取好感，讓選民從不支持變支持。韓團隊則不能再被誘導，讓選舉成敵人設定的戰場。

▲重整隊 盡速開闢主戰場

比如綠軍猛攻「豪宅」就是典型稻草人戰術，韓營大可用簡單的「難道民進黨反對人民靠努力爭取階級流動」概念反擊，力求脫離戰場，而非亦步亦趨。

總體而言，民進黨確已成功將害怕敗選的恐懼，轉化為求勝不擇手段的野心，進而劃出兩條清楚作戰軸線：亡國感與大撒幣。國民黨若再不重振隊伍，設定精準出擊面，那麼，一個談團結談不過民進黨、談理想也談不過第三勢力的政黨，除非天命，否則實在很難期待奇蹟。

(中時 )