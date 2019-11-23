《聲林之王2聲境傳奇》11月22日Live直播總決賽，歷經3個多月的比賽，6個高壓的賽制，聲林之王終於出爐，由來自馬來西亞的李艾薇以93.80的高分奪下總冠軍！

李艾薇第一輪比賽選唱的是與戰友吳霏共同改編的《龍捲風》。她將這首歌高音、轉音掌控得宜，精采演出得到全數導師的肯定，先前曾說「想咬妳一口」的蕭敬騰，看完笑說：「今天想咬兩口！」。李艾薇進入4強後的第二輪比賽帶來李佳薇的《你敢我就敢》，打破以往風格，在舞台上弓起腰身，性感飆唱海豚音，讓Lulu驚訝的合不攏嘴，也讓潘瑋柏直接拿掉墨鏡說：「我要把墨鏡丟掉，你在我評分表絕對是滿分。」

李艾薇眾望所歸拿到《聲林之王2》總冠軍（圖/聲林之王提供）

第二名艾文身為聲林饒舌擔當，第一輪比賽帶來玖壹壹《鄉下來的》，除了狂飆一連串饒舌，更秀一段舞蹈，帶著昔日戰友曾韻璇伴舞。第二輪比賽則帶來自創曲《My Life》，充分展現舞台魅力與唱功，范曉萱也說：「你很棒，請你一定要繼續做你自己。」

身為聲林饒舌擔當的艾文拿下第二名（圖/聲林之王提供）

整場最令網友感到可惜的是本季唯一零敗績的選手盧子杰，決賽當天扁桃腺發炎，一旁的媽媽也表示相當心疼。但盧子杰依舊以ONE OK ROCK的《Cry out》應戰，竭盡全力嘶吼，就算是喉嚨被鎖住，也要釋放屬於自己的Rock魂，震撼全場更感動所有線上的網友。

《聲林之王2》完美劃下句點（圖／聲林之王提供）



(中時 )