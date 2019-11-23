國民黨總統參選人韓國瑜自從當選高雄市長後，頻頻發生行程洩露情事；近來更有房產個資外流成抹黑工具，背後隱隱有「國家機器」作祟。因這因素，國民黨2020候選人韓國瑜昨(22)日在台中舉行第一場「與企業界有約」座談會，發生令人擔憂狀況。參與廠商怕被「查水表」，多半坐在台下，不願「曝光」，原有一家上櫃公司老闆要擔任引言人，也因故缺席；主辦單位也請媒體原諒，不介紹有哪些廠商或董事長到場。

據《中評社》報導，韓國瑜這場「與企業界有約」座談會，會場150個座位，一開始原本稀稀落落，但是座談會開始，人潮陸續湧入，飯店不斷追加座位，顯見韓國瑜人氣依舊不錯。目前，企業界最關心的用電、一例一休以及工業區用地放寬建蔽率及容積率問題，廠商多願藉此機會反映。

但先前「國家機器」、「查水表」疑慮困擾業者，原本有上市櫃公司董事長自願擔任活動引言人，因故取消，許多出席的廠商，更表示，不要簽名，也不要唱名以免曝光，招徠不必要的麻煩。主辦單位也表示不公開介紹有哪些廠商或董事長到場，強調這場座談會「重質不重量」，透露些許無奈。

(中時電子報)