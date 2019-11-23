忠和國中打擊樂團成軍9年，從敲打廢棄桌椅、臉盆開始，慢慢添購樂器，由於目前的樂器都已使用多年。（忠和國中提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣水上鄉忠和國中打擊樂團今年首次榮獲嘉義縣音樂比賽第一名，將代表嘉縣參加全國賽，忠和國中打擊樂團成軍9年，從敲打廢棄桌椅、臉盆開始，慢慢添購樂器，由於目前的樂器都已使用多年，甚至比賽時也因鐵琴太過老舊，需跟前一組比賽的學校商界，若要參加全國賽，樂器及旅費都面臨不足的窘境。

忠和國中校長黃雪惠表示，會有打擊樂隊是因9年前有幾個學習低成就的孩子，敲打桌面、水桶發洩精力，後來老師覺得節奏感不錯，於是成立的打擊社團，而打鼓也成了這群學生的成就感來源，去年還自導自演，將心路歷程拍成影片。

忠和打擊樂團目前使用的樂器除了中國鼓外，鐵琴及低音木琴的數量皆不足，黃雪惠說，現在最新的一座低音木琴是大前年由熱心人士購買捐贈，另一座低音木琴已經用了8年，鐵琴則是前年別校汰舊時拿到的。

日前音樂比賽時，因其中一台鐵琴實在太老舊，黃雪惠只好硬著頭皮，拜託前面比賽完的學校將鐵琴留在台上借他們，即使樂器在比賽前最後一刻才湊齊，忠和國中仍從6隊中脫穎而出拿下第一名。

忠和國中打擊樂隊目前約有35名學生，上場比賽的約有15名，黃雪惠為學生開心之餘，也開始煩惱明年3月在台東舉行的全國賽面臨樂器及旅費不足的窘境。

(中時 )