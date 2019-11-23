「淡水蔡依林」呂孫綾。(本報系資料照)

呂孫綾：你看我側面有點像蔡依林。（影片自26:55開始)

水能載舟亦能覆舟，接受館長的直播訪問也一樣。號稱「淡水蔡依林」的民進黨立委呂孫綾，昨晚上人氣網紅「館長」陳之漢直播節目，疑似因為太過緊張，導致整場訪談傻笑不停、回答空泛，遭網友狂批廢到笑！

年僅31歲的呂孫綾，2016年首次參選新北市第一選區立委，就獲得好成績，不僅擊敗3連霸立委吳育昇，也成為當屆最年輕的立委候選人。然而她這次為尋求連任，昨晚特地上館長直播接受提問，未料疑似太過緊張導致整場訪問傻笑不停，回答更是牛頭不對馬嘴，被網友狂轟尷尬到不忍直視。

其中最令人傻眼的一段，就是當館長正經八百地在提問時，呂孫綾突然間對著鏡頭左看看右看看，接著爆出一句「你看我側面有點像蔡依林，呵呵呵亂說」，自己笑得花枝亂顫。

只不過館長的反應則是停頓了幾秒，接著又繼續唸著題目，直接無視剛剛發生的事，氣氛瞬間尷尬爆棚，引發網友熱烈討論，「哇~直播完反而沒加分」、「笑死 大家的稅金又丟到水溝囉 噗通」、「你看我側面有點像蔡依林傻眼貓咪」、館長救援的很辛苦...」。

而館長最後也為這段1個小時多的訪談下了個註解，直接向呂孫綾表示：「妳今天真的是蠻緊張的，我覺得妳腦袋有點空白。」而呂孫綾則稱她其實為今天訪談準備很多，但是很緊張，接著又是一陣傻笑帶過。

(中時電子報)