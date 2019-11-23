2020年總統大選「三腳督」確定，親民黨參選人宋楚瑜副手是有「廣告教母」美譽的余湘。大數據研究專家、中原大學資訊管理學系助理教授金志聿直指，宋楚瑜有余湘助陣，在文宣議題操作上，可能會左右藍綠選情，藍綠似乎在等宋陣營到底會出哪招？

金志聿接受《中評社》訪問時指出，國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文在網路社群經營上，都有固定支持者，變化不大。因此2020年大選勝敗關鍵，新加入戰局的親民黨宋楚瑜是一大變數，宋的副手是余湘，她的實力不能忽視。藍綠最近文宣戰似乎暫時冷卻，似乎在等待，橘營會出哪招？

金志聿表示，在網路社群經營上，蔡英文2012年就參選，臉書經營遠比其他各組候選人來得早，而韓國瑜的鐵粉很強，分別在Line、YouTube運作都還不錯，尤其Line群組更是韓粉的主戰場，但是韓的支持者還是碰不到年輕人，這是瓶頸，也是事實。因此藍綠都在看宋陣營，到底要打怎樣的文宣？到底是跟民進黨支持者抗衡，還是跟韓國瑜陣營對抗？

(中時電子報)