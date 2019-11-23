「台灣第一名模」林志玲，與「放浪兄弟」成員AKIRA完成「世紀婚禮」，而她的肚皮何時有動靜自然成了關注焦點，對於林志玲曾透露想懷雙胞胎．以治療不孕症聞名的權威名醫李俊逸透露，若想懷雙胞胎，得藉助試管才能提高生育率，。

根據《三立新聞網》報導，35歲以上成功懷孕機率只有5成左右，之前傳出林志玲在40歲凍了9顆卵子，對此不孕症權威醫師李俊逸表示，由於數量過少，解凍進行胚胎培養時，會折損部分卵子，屆時植入有可能連連一顆好的胚胎都沒得用，不過他也提到台灣不孕症技術領先各國，可以利用「第四代AI人工智慧試管技術」，來運算龐大影像數據，並挑出最好胚胎植入，成功率高達8成5。

早在林志玲6月閃嫁Akira後，懷孕傳聞就不斷，當時就有媒體爆出她到台大醫院做第三代試管嬰兒，台北巿長柯文哲受訪時，也脫口而出表示志玲姐姐已懷孕，不過台大知情人士則透露，林志玲肚皮尚未有動靜。

(中時電子報)