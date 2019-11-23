近年來，減肥防癌的養生觀念風行，過去中醫所推崇具有補五臟、輕身效能的菱角，因為天然、零脂肪，含有豐富營養素，原本台灣民間秋冬常見的季節零嘴搖身一變，成為減肥、防癌的養生聖品。然而，營養師提醒，吃15顆菱角，相當於半碗飯的熱量，對於想減肥的民眾，一定要節制，注意攝取量。

臺安醫院營養師蔡曉蓉指出，一顆菱角約9～10公克重，100公克有10～11顆菱角，熱量約110大卡。分析菱角的營養價值，每100公克的菱角中，醣類約占86%，食材歸類屬於全穀根莖類食物，可以取代米飯做為主食。

其實藉由不同全穀根莖類食物，經常進行不同主食的替換，得以增加營養素的攝取種類，像菱角就是很好的選擇之一。

隨著飲食精緻化，在烹調及製備過程皆有改變，市售處理過的菱角仁大多去除掉外層薄膜，將大部分的纖維質去除。然而，蔡曉蓉指出，菱角含鉀、磷、鐵、鈣等礦物質以及維生素，因此吃菱角時，最好是自己剝殼吃，味道最原始，也保留較多營養素

近年來，大陸及日本學者研究發現，菱角可防癌，蔡曉蓉對此則表示，研究的數目及規模有限，是否具防癌效果，仍需更多論文發表佐證。

市售菱角多為蒸煮後的菱角，但也有人會生食，且台灣人生食菱角習慣挑選嫩菱，煮食則為老菱，但若要生食一定要刷洗乾淨，否則會不小心吃進菱殼上的小蟲。

值得一提的是，由於菱角富含較多磷及鉀，腎臟疾病患不宜多吃，而其含大量的醣類，對糖尿病患者來說，則須以食物代換原則，與每餐之主食類做替換，例如每餐要吃半碗飯的糖尿病患，可將主食部分改為菱角11顆，以菱角取米飯的部分。

不過，對於癌症病患，大多須增加熱量的攝取，一般認為容易取得的食材如麵包、餅乾類等加工製品，與其增加人工添加物的風險，不如選擇新鮮自然的食材為增加熱量攝取的部分，例如菱角及各種全穀根莖類。

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(中時電子報)