紐約洋基本周宣告終結了艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)的1.53億美元合約，他們必須支付剩餘2600萬美元(500萬美元買斷金)以擺脫艾斯柏瑞。然而洋基無意乖乖認賠，他們發現艾斯柏瑞近年偷偷在球團未授權的醫療機構養傷，此舉違反勞雇合約，洋基打算藉此免除剩餘的2600萬美元，甚至拿回之前支付的部分薪資。

美媒The Athletic報導，依照大聯盟勞資協議，因公受傷的球員不可在球團指定以外的醫護機構治療，艾斯柏瑞這些年卻瞞著洋基到亞特蘭大養傷，已違反協議。洋基通知大聯盟球員工會，表示這紙合約應被視為「非保障合約」，不打算支付剩餘薪資。球員工會聲明力挺艾斯柏瑞到底，如果雙方都不讓步就必須鬧上仲裁庭。

艾斯柏瑞的經紀人是最厲害的波拉斯(Scott Boras)。《紐約郵報》報導，2010年大都會貝爾川(Carlos Beltran)也出現相同糾紛，他當時的經紀人是波拉斯，鬧到最後大都會老實付錢。不過今年冬天波拉斯很忙，他手上的大客戶有機會加盟洋基，艾斯柏瑞的糾紛可能對此投下變數。

(中時電子報)