第56屆金馬獎今晚將於國父紀念館登場，由於去年導演傅榆得獎時台灣獨立言論，讓大陸禁止所有人參加金馬獎，甚至將「金雞獎」選在同一天舉辦，較勁意味極濃，去年金馬影帝徐崢力挺自家人，宣稱「金雞獎等同奧斯卡」，反遭大陸知名影評人發文狠酸。

徐崢去年靠著《我不是藥神》奪下金馬影帝，今年再以此作品入圍金雞獎8項提名，日前出席金雞獎活動時，宣稱：「做為華人演員、導演，獲得金雞獎應該跟得到奧斯卡是一樣的」，意氣風發的宣言卻慘遭大陸知名影評人打臉，發文嘲諷：「昨晚金雞百花電影節開幕了，但這個節以及金雞獎到底算個啥，相信影迷們心中都有數，看看人家影展上能看到多少中外新片，再看看我們能看到多少片，誰的電影節含金量更高、誰的電影節是服務於影迷的，答案應該很清楚了吧」，更附上第56屆金馬獎宣傳影片狠狠打臉。

大陸知名影評人PO文打臉徐崢。（圖／毒舌列文微博）

雖然大陸禁止所有人參加金馬獎，但今年金馬頒獎嘉賓除了找來李安、王童等大師級影人，還包括坎城金棕櫚得主是枝裕和，以及日本影帝永瀨正敏，陣容依舊不比往年遜色。

(中時電子報)