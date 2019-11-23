PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨新北市現任立法委員 呂孫綾訪談直播

號稱「淡水蔡依林」的民進黨立委呂孫綾，2016年以11萬票大勝國民黨老將吳育昇，表現卻始終備受爭議。昨日（22）上網紅「館長」直播，談吐讓不少網友傻眼直呼尷尬、為她捏把冷汗，直言：「感覺不像當了四年的立委耶！」更有人痛批呂講話「真的是災難現場」。

今年31歲的呂孫綾，其父呂子昌被視為行政院長蘇貞昌人馬，曾連任7屆台北縣議會議員、第1屆新北市議會議員，堪稱超級「政二代」。2016年首次參選便擊敗3連霸立委吳育昇，也成為當屆最年輕立委。但隨問政表現備受爭議，「淡水蔡依林」稱號也成網友揶揄箭靶；昨日在館長直播中的表現，再度被網友砲轟。

網友在PTT論壇發文《館長訪問呂孫綾的影片，不忍直視，尷尬》，寫道：「有人跟我一樣看了館長，訪問呂孫綾的影片覺得讓人尷尬、坐立難安嗎？簡直幫她捏把冷汗！這講出來的話，感覺不像當了四年的立委耶！淡水人，你們還要再給她一次機會嗎？」

文章一出，迴響熱烈。有人不客氣痛批：「真的是災難現場」、「這不是草包，什麼才是草包」、「第一任剛出來，沒人知道她是否有潛力，如果她今晚沒上館長直播，也沒人知道她程度；現在，一覽無遺，簡直跟全裸沒兩樣」。

其他網友也紛紛回應：「富二代就是不一樣，檯面上都是這種，唉」、「我記得館長會先給訪綱，不準備是立委自己的問題，只能說同溫層過太爽」、「兩面刃啊，一個滿好的機會，沒好好把握」、「程度不足就去享福啊，不用特別出來嘲諷選民吧」、「她的反應真的不像已經出社會工作的人」、「就標準什麼都不會的富二代」、「我覺得她連花瓶都不夠格……館長在講正事她在旁邊我像蔡依林欸……爆傻眼……」

(中時電子報)