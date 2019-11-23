「鼻子塞住了，呼吸有困難，感覺很不舒服。」很多人都有感冒鼻塞的經驗，鼻子不暢通，導致白天上班無法集中精神、晚上也睡不著。但是你知道嗎？感冒所引起的鼻塞，可能一陣子就痊癒了，但卻有一些人，就算沒有感冒，也時常有鼻塞的困擾。

雙和醫院耳鼻喉科主治醫師巫承融表示，每個人都可能會碰到鼻孔左右兩側輪流出現鼻塞，或睡覺躺下時鼻塞更為嚴重等經驗。一般來說，這些表現可能都是人體正常的生理現象，只要不會影響生活作息，甚至導致不適，其實不需要擔憂，可先觀察看看。

但若是有特別的不舒服，則建議盡快到耳鼻喉科就診，經專科醫師診察，找出鼻塞的原因。常見的鼻塞原因如下：

1、鼻肉肥厚：

又稱為「肥厚性鼻炎」，是因為下鼻甲黏膜處於慢性發炎狀態下導致鼻肉增生，患者常常伴隨有過敏性鼻炎。

肥厚性鼻炎的症狀以鼻塞為主，也會有鼻水分泌的現象，但鼻水清澈、透明不黏稠；也可能會跟過敏性鼻炎一起發作。

2、鼻息肉：

主要是因鼻竇炎病變，導致中鼻道的通道生出多餘的肉瘤。鼻息肉通常呈現半透明的顏色，貌似剝好殼的荔枝；主要症狀包括鼻塞、流鼻水或黃黃綠綠的黏稠鼻涕及嗅覺喪失等；其好發於50歲以上的人，根據統計，約14％的病患具有家族史，通常是雙側發生，利用鼻窺鏡或鼻內視鏡，可在中鼻道中發現其蹤影。

要注意的是，鼻息肉一般多見於雙側，一旦出現單側鼻息肉，可能要懷疑是不是為其它疾病所導致，例如倒生性乳頭瘤、上頜竇後鼻孔息肉、鼻腔腫瘤、腦膨出等。

3、鼻中膈彎曲：

因鼻中膈兩邊生長的速度不同，或是受到外力影響造成一側彎曲，也會出現鼻塞症狀。

4、鼻竇炎：

鼻竇炎會導致鼻竇黏膜受損，容易復發，出現鼻涕增多、鼻息肉生成的情形，並遭遇到與肥厚性鼻炎相同的困境，因多出來的息肉壓縮了鼻腔空間，導致呼吸不順的現象。

5、過敏性鼻炎：

季節性過敏造成鼻水分泌過多，而造成鼻塞。並做好環境控制，盡量避開過敏原，例如花粉、動物皮毛等。

6、鼻腔腫瘤：

鼻咽癌或鼻腔腫瘤都可能造成鼻塞。須先區分腫瘤，依照腫瘤特性進行適切的治療。

如果懷疑自己有鼻息肉的話，最好先到耳鼻喉科門診確診，透過門診的鼻內視鏡檢查，以排除鼻咽癌發生的可能性。

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(中時電子報)