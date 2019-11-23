南市新增多處選舉投開票所，善化警分局提前勘查。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

2020大選倒數，因應投開票所設置規定修正，台南市警察局善化分局轄區的善化區將新增4處投開票所，安定區新增2處投開票所，另新市區新增1處，轄區共98處投開票所，為確保民眾投票順利進行，分局長方國璽率隊會勘，為選舉投開票所之安全審慎把關。

第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉即將到來，方國璽日前率領分局保安民防組組長、業務承辦人、分駐(派出)所所長會同善化區、安定區、大內區及新市區等區公所選務承辦單位人員進行投開票所會勘。

方國璽表示，為預防投開票所現場有喧嚷或干擾勸誘他人投票之行為，特別針對30公尺界線確認、民眾領票、投票直至離開投開票所之動線，均現場實際模擬其可行性。

此外，會勘並檢視投開票所內外空間、民眾行走動線及其他設施是否有維安顧慮，避免投票當日產生維安滋擾等狀況。

投開票當日分局亦將規畫警民力執行投開票所安維工作，以確保投開票之順遂，並保障民眾投票權益。

(中時 )