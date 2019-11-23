南科考古管常舉辦志工教育活動，讓夥伴們收穫滿滿。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

如果你對考古有興趣，又有一個熱情服務的心，現在國立台灣史前文化博物館南科考古館正擴大招募志工，只要年滿18歲，不分男女老少都可報名參加培訓。

南科考古館自上月19日正式開放以來，3周即吸引逾7萬人次入館參觀。南科考古館現擁有的800餘萬件出土文物，無論質與量均甚為可觀，是典藏台灣西南部先民遺址生活文物的寶庫。

南科考古館以科技、生動、活潑的方式陳展，現設有4個常設展廳：「南科五千年」、「史前生活面面觀」、「科學的考古學」、「科學狂想曲：兒童廳」，20人以上即可預約導覽。

為提升博物館服務品質，同時滿足民眾參與文化服務需求、推廣博物館教育，南科考古館正進行志工招募，喜愛台灣史前文化及對博物館服務有興趣者，現在正是加入志工行列的好時機。

此次招募以導覽解說、教育推廣及服務接待為主要服務，詳細內容請上南科考古館官網參閱報名簡章。

(中時 )