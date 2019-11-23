網友留言。（摘自2020韓國瑜總統後援會臉書）

網友留言。（摘自2020韓國瑜總統後援會臉書）

小英台東造勢俯拍圖。（圖片摘自蔡英文臉書）

總統蔡英文22日親赴台東，參加現任民進黨立委劉櫂豪的造勢大會，號稱現場擠滿超過3千位支持者，將現場擠得水洩不通。不過，有網友在臉書PO出一張現場造勢俯拍照片，現場人數讓網全驚嚇了！直喊，不是民調過半嗎？

蔡英文日前參加「民進黨台東競選總部聯合成立大會」，現場綠營支持者齊聚，南京路上擠滿超過3千位支持者，蔡英文總統在進場時，短短300公尺的路途走了超過20分鐘，營造出綠營團結士氣。

不過，有網友卻在臉書粉專《2020韓國瑜總統後援會》PO出現場人潮照片，只見現場人潮稀稀落落，許多椅子都空蕩蕩的景象，該網友並備註這是「空心蔡在台東空蕩蕩的造勢」。底下網友也紛紛表示，「可能這場沒有準備便當啦」、「民調在這」、「便當領一領就走人了啦」、「場面這麼難看。天啊~不是民調50嗎」、「好棒喔人氣太旺了」！

不過，蔡在台東的造勢活動，據直播和不少媒體的報導，現場湧進的支持者的確非常多，而韓粉這張照片未註明是幾點拍照，給外界留下想像的空間。

(中時電子報)