本季因為左膝前十字韌帶撕裂提前報銷的湖人中鋒考辛斯，如今可望躲過牢獄之災！根據《ESPN》在23日報導，考辛斯的律師唐納德親口證實，阿拉巴馬州莫比爾縣法院已經撤銷考辛斯三級通信騷擾指控，但他仍可能遭聯盟罰款或禁賽。

這次事件爆發在今年8月，當時考辛斯正在準備結婚前夕，打電話給自己前女友克莉絲蒂，希望她能夠讓自己7歲兒子前來參加婚宴，卻遭克莉絲蒂斷然拒絕，考辛斯憤而在電話中說出死亡威脅，卻遭克莉絲蒂錄音向當地法院提出訴訟。

整段錄音內容還被美國八卦媒體《TMZ》曝光，頓時引發軒然大波，如今考辛斯雖然逃過牢獄之災，卻可能遭到聯盟罰款或禁賽，畢竟這次事件造成外界對於NBA形象衝擊很大，不過考辛斯更需擔憂的，還是自己左膝嚴重傷勢情況。

考辛斯是在今年夏天跟湖人隊友練球時相撞，造成左膝前十字韌帶撕裂，儘管湖人並未排除他在本季復出的可能，卻隨著取代他位置的「魔獸」霍華表現越來越出色，考辛斯恐怕沒有搶著復出的必要性，甚至恐怕無須再替湖人上場效力了。

(中時電子報)