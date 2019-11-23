美國之音23日報導，在昨天美國警告巴基斯坦 參與大陸基礎建設倡議藏風險，將使巴國經濟面臨長期風險後，大陸和巴基斯坦予以強烈反駁，強調與西方國家管理的貸款機構不同，北京不會出於「政治」原因提供或暫停金融貸款。

美國國務院負責南亞事務的代理助理國務卿威爾斯（Alice Wells）21日在華府智庫威爾遜研究中心一場會議上指出，巴基斯坦無法從陸巴經濟走廊（CPEC）中受益。該專案由非優惠貸款推動的，大陸企業使用自己的勞動力和材料。「即使是在巴基斯坦失業率不斷上升的情況下，中巴經濟走廊仍主要依賴中國工人和供應。」

美國之音稱，威爾斯的言論很快引起了大陸和巴基斯坦官員的反駁。

大陸國駐巴基斯坦大使姚敬22日表示，威爾斯對陸巴關係「無知」，相關指控主要來自西方媒體的「宣傳」報導。

姚敬指，大陸和巴基斯坦決心確保這個基礎設施項目不存在腐敗。陸巴經濟走廊對來自世界任何地方的投資都是開放的，大陸非常歡迎美國的投資。

同時，巴基斯坦參議院外交事務委員會主席胡笙（Mushahid Hussain）說，威爾斯的指控令人失望，並稱陸巴經濟走廊確保了巴基斯坦的能源安全。

胡笙說：「中巴經濟走廊對巴基斯坦的未來至關重要，是我們與中國戰略關係的一個支點，巴基斯坦已經從中受益。我們認為她由於沒有根據的媒體報導而混淆了事實。」

大陸在過去5年裡向巴基斯坦投資了大約200億美元提升和建設港口、公路和發電廠，改善了巴基斯坦全國性的電力中斷問題。

大部分資金來自外國直接投資，還有一些是軟貸款和贈款。到2030年，陸巴經濟走廊總投資預計將增至600億美元左右。

美國和許多歐盟國家批評大陸為地區基礎設施專案提供的貸款，稱大陸讓一些開發中國家背上了無法償還的債務。

威爾斯表示，陸巴經濟走廊將對巴基斯坦的經濟造成越來越大的影響，尤其是在未來4年至6年，屆時大量貸款將開始到期。「即使貸款償還被推遲，也會繼續威脅到巴基斯坦的經濟發展潛力，阻礙總理伊姆蘭·汗的改革議程。」

威爾斯承認，美國不能像大陸那樣，帶來國有企業來投資巴基斯坦。但她表示，美國的私人投資以及美國的資助將有助於巴基斯坦的經濟基礎。「我們看到美國公司帶來的不僅僅是資本；他們帶來的價值觀、流程和專業知識，可增強地方經濟的能力。」

姚敬駁斥了這些擔憂。他表示，與美國和國際貨幣基金等西方國家管理的貸款機構不同，北京不會出於「政治」原因提供或暫停金融貸款。

(中時 )