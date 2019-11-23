美國會力挺香港反送中示威的「香港人權與民主法案」目前送出國會，只待總統川普簽字即可成法律。不過川普22日接受《福斯新聞》訪問時，對於是否簽署或否決香港法案含糊其辭，除了表示美國與香港站在一起時，他也與中國大陸國家主席習近平站在一起，且若不是他向習要求，香港早就在14分內被消滅了。

據路透社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）「福克斯與朋友們」（Fox & Friends）節目訪問時表示，他向習近平強調，一旦鎮壓香港示威，「將會釀成大錯」，會對雙方力圖終結16個月美陸貿易戰的貿易協議產生嚴重負面影響。他強調，習近平在臨近香港之處陳兵百萬，「如果不是因為我的關係，香港已在14分鐘內被消滅了」。

但被問到是否將簽署或否決引起北京強烈不滿的香港法案，川普並未明確回答，表示「我們必須和香港站在一起，但我也同時和習主席站在一起；他是我的朋友，是一位很好的人。」

川普說，他希望大陸能解決這一問題，美國也必須見到他們解決問題，美國與香港及自由站在一起，「我與想要得到的東西站在一起；但我們也正在史上最大的貿易協議進程中，如果能做到會更好...如果不是我，在香港上千人民早就被殺害，現在也看不到任何暴民與警察國家」。

關於貿易協議，川普也稱美陸貿易協議「可能非常接近」達成協議，但習近平的壓力比較大，他更想達成協議。而習近平22日也在北京出席彭博創新經濟論壇時說，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議；貿易戰不是陸方開啟，而且這也不是他們想要的，但如果有必要，陸方會反擊。

(中時電子報)