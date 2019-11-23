天氣熱，女孩乘坐機車千萬別緊貼，否則就會留下尷尬的痕跡。網路最近就瘋傳一組照片，一對男女在晴朗天氣騎車到田間，被載的穿著格子襯衫女子，似乎一路緊貼在男騎士的背後，卻又沒注意在自己的雪乳狂流汗，以致下車時，胸前的兩個車頭燈「OO」，全印在男騎士的背上，連她自己看了都覺得尷尬，這個畫面最近在臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」瘋傳。

照片中，坐在後座的女子，似乎騎車過程緊貼著前方騎士聊天，沒注意到胸部狂「漏水」，抵達目的地下車時，才發現男騎士的牛仔外套上，印出兩顆一大一小的胸部烙印，就連肩帶都能依稀看見，讓她超級尷尬。

照片曝光後，網友紛紛留言「好羨慕阿」、「很明顯，印記大小分明」、「幸福的痕跡」、「安全氣囊的痕跡」、「貼太久了」、「無罩乘車」。

其實照片的事發地點在越南，早在2017年就出現過，如今照片再度瘋傳，仍讓不少男網友直喊「羨慕」。

(中時電子報)