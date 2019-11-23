「借問站」是西拉雅國家風景區的特色，不論大小旅遊事情，都可以「借問一下」。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

「借問站」是西拉雅國家風景區的特色，不論大小旅遊事情，都可以「借問一下」。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

「借問站」是西拉雅國家風景區的特色，不論大小旅遊事情，都可以「借問一下」，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處積極與在地業者合作，今年再增兩個據點，累計共有9個據點，現在只要到借問站拍照打卡，就送限量小禮物。

西拉雅轄區借問站最大的特色就是「友善微笑服務」，還架設散步地圖看版，不論大小旅遊事情，在地好吃好玩推薦，都可以來借問一下，讓遊客感受在地商家的友善熱情。

西拉雅轄區內累計至去年底共有7個借問站服務據點，包含台南市玉井區有間冰舖、白河區雲萊山莊、楠西區果農之家、東山區李子園小舖、嘉義縣中埔鄉豆讚咖啡莊園、玉井區瑪莎園、楠西區曾文水庫觀景樓餐廳。

今年管理處邀請台南新化區「大坑休閒農場」及台南大內區「石子瀨社區發展協會」加入服務行列，他們都是在地好吃好玩最棒的借問好幫手。

現在到西拉雅借問站順遊借問鄰近有哪些好吃好玩好景色，就有隱藏版借問站來店小禮，另外，只要在西拉雅風景區管理處的借問站和相關識別標誌、招牌或散步地圖看版，或相關視覺的手拿板拍照打卡，即可向「借問站」服務人員兌換限量小禮物。

此外，24日前到西拉雅國家風景區管理處粉絲專頁按「追蹤」並依樣造句即可抽獎，就有機會獲得超商禮券200元或借問小禮1個。

(中時 )