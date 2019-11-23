美式賣場好市多一年一度的「黑色購物節」將於下週一登場，而營業時間也有所更動，雖然多數商品到當天（25日）才會公開，但有部分商品會在明天（24日）公開。另外中時電子報也整理出今年引起話題的16款熱銷品。

台灣好市多將在11/25（一）到12/01（日），舉辦黑色購物節。而黑色購物節的特價商品等到當天才揭曉，不過有部分商品將於明天公開。而今年於黑色購物節期間，好市多的營業時間也做調整，週一到週四將從早上9點開始營業，而週五到周日則是從早上8點就開始營業。另外也整理出今年大家瘋搶的16款產品。

1.衛生紙

好市多販售的柯克蘭衛生紙，紙質柔軟，三層的厚度超完美，讓不少有過敏問題的網友讚爆，狂擤鼻涕也不會痛不欲生了。

2.澳佳寶維生素E霜

這款乳霜因藝人范冰冰愛用，又被稱為「冰冰霜」，無人工色素和香料，大人小孩全身包含臉都能使用。1組6入，只要1199元，比起市面上很多保養品便宜太多，難怪大家都搶購。

澳佳寶維生素E霜，因藝人范冰冰愛用爆紅，天然成分，臉和全身都能使用。（圖／翻攝自PTT）

3.好自在液體衛生棉

吸收力超強的衛生棉，引發不少女性搶購，好市多開賣之後，價格也比外面便宜一些，讓不少下不了手的人，都忍不住買了。

4.萬用鍋

網友在「Costco好市多商品經驗老實說」分享後，引起熱烈討論的萬用鍋，能夠快速又簡單的烹煮食材，讓不少主婦都被燒到，不到中午就要銷售一空。

5.蘋果Airpods二代

今年8月臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」上，有網友分享好市多Airpods二代的消息，現省近千元的價格，讓網友直接瘋掉，「求代購」、「想囤貨」。

6.iPhone11

黑色購物節還沒開始，好市多就開賣3款iPhone手機，包括iPhone11、iPhone11 Pro Max、iPhone11 Pro。平均每1款都優惠近千元，而且還享有90天內無條件退貨，讓不少網友手刀搶了！

7.菠蘿奶油泡芙

在Dcard上引起網友熱議，巴掌大的泡芙，搭配滿滿的內餡，爆漿的口感一度引起網友瘋搶。

8.FILA帽子

今年10月在好市多開賣這款產品，不到300元就能帶回一頂FILA的帽子，讓不少網友表示，「1次買5頂」、「不買對不起自己」。

FILA帽子不到300元的價格，引起網友瘋搶。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

9.法式可麗餅

在PTT引起討論的可麗餅，網友正負評價超兩極，愛的人很推，「很好吃！」、「香蕉控會愛」；但是不喜歡的人都會說，「軟爛軟爛的不喜歡」。

10.半熟成麵包

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享後，曾引起大家搶購。24顆比手掌大的麵包，只要145元，平均1者只要6元，超高的CP值，不買不行。

11.甜辣厚切馬鈴薯條

臉書爆紅的薯條，吃起來像是薯塊，酥酥脆脆的口感，讓不少網友在回應，「追劇的好朋友」、「配上起司讓你停不下來」，甚至有不少Youtuber都開箱來吃看看。

12.葡萄

在臉書社團《好市多商品經驗老實說》中，多次引起話題的綠葡萄，香甜可口，CP值又高，讓好多人回購好幾次，甚至有網友分享，「冷凍起來變葡萄冰也超好吃，給小朋友當零嘴健康又美味」。

13.GODIVA冰淇淋

巧克力控絕對不能錯過的冰淇淋，身為巧克力專賣店，他的產品一向都不便宜，1杯冰淇淋在官網售價就要200元，好市多6杯卻只要499元，平均下來，1杯才83元，難怪讓許多螞蟻人瘋狂買。

GODIVA冰淇淋平均1杯83元，是官網售價的半價。（圖／翻攝字臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

14.芭樂檸檬綠茶

這款飲料同個系列還有百香檸檬綠茶，但有不少網友表示，百香口味需要加開水調喝稀釋，才不會太甜，但芭樂口味，一開賣就讓不少網友大讚，「超好喝」、「CP高，大罐可以喝很久」。

15. 堅果類產品

堅果產品的價格一向都不便宜，根據PTT網友比價，如果常吃或是愛吃的人，好市多一罐1.13公斤700元，其實相當划算，因為外面小包賣，如果要換算成1公斤的量，大約都要1000元左右。

16.Rosetta紅酒

微甜氣泡口感，讓網友大讚「超好喝」，甚至有網友在臉書社團《Costco好市多 消費經驗分享區》分享，因為太好喝，所以值接搬了50瓶，逢年過節都可以喝，用來送禮也不錯。

(中時電子報)