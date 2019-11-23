陸媒《人民日報》23日發表評論員文章〈任何干預香港事務的企圖註定失敗〉譴責美國國會不顧陸方強烈反對，一意孤行通過有關涉港法案，假「人權」「民主」之名，行混淆是非、顛倒黑白之實，為反中亂港勢力和暴徒撐腰打氣，企圖把香港推向持續動盪的深淵，實現遏制大陸發展的政治圖謀。強調「我們正告美方，任何搞亂香港、損害中國良好發展局面的企圖都是癡心妄想，任何干預香港事務的企圖註定失敗。」

文章稱，大量事實表明，美國反陸勢力與香港反中亂港勢力狼狽為奸，是香港持續暴亂的主要推手。從暗地裡煽動挑撥到公然赤膊上陣，美方從未停止插手香港事務。此次美國國會有關涉港法案更是無視客觀事實，無視香港居民的福祉，無視國際法和國際關係的基本準則，把暴徒喪失底線、泯滅人性的行徑美化為追求「人權」與「民主」，赤裸裸地為反中亂港勢力撐腰壯膽，其實質就是要搞亂香港，甚至毀掉香港。這是對大陸內政的赤裸裸干涉，也是對廣大香港同胞共同利益和根本利益的嚴重損害。

文章指出，美方火中取栗，只會引火焚身。回歸以來，「一國兩制」實踐在香港取得了舉世公認的成功，香港同胞享有比歷史上任何時候都廣泛的民主權利和自由。香港在國際經貿關係中的獨特地位得到國際社會的廣泛認同和尊重，這一獨特地位由《基本法》賦予，非任何其他國家單方面施予。

香港與包括美國在內的世界多個交易夥伴建立了互惠互利的合作關係，過去10年，美國在香港賺取大量雙邊貿易順差，美國駐港公司達到1344家，約有85000名美國人在港居住。一個繁榮穩定的香港，符合包括美國在內的國際社會的共同利益。

美方一意孤行，不僅嚴重傷害包括香港在內的14億中國人民的感情，也將嚴重損害包括美國在內的世界各國在港利益。這種損人害己的行徑，必將遭到國際社會的唾棄。

文章強調，「香港是中國的香港，中國政府絕不允許任何外部勢力在香港恣意妄為。」美方切莫低估了大陸政府維護國家主權、安全、發展利益，貫徹「一國兩制」，維護香港繁榮穩定的堅定意志和決心；切莫低估了香港特區政府依法制止和懲治暴力活動的信心和能力；切莫低估了香港社會渴望止暴制亂、恢復秩序的主流民意。

文章指出，大陸中央政府將繼續堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，保護香港居民生命財產安全，維護香港繁榮穩定。

(中時 )