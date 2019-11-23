民進黨新北市立委候選人呂孫綾昨上網紅「館長」陳之漢直播節目，表現被網友狂轟超廢、不像當了一屆立委的人。其實翻開呂孫綾資歷，她的父親呂子昌是前新北市議員，深耕地方多年，實力雄厚，2016年呂孫綾首度進軍政壇一舉打敗國民黨的吳育昇，以28歲之姿成為當年(第九屆)最年輕的立委。

呂孫綾所在選區含淡水、八里等行政區，選民結構一向藍大於綠；呂子昌在2014年競選議員失敗，2016年呂孫綾經由民進黨徵召參選立委，時值國民黨情勢欠佳，呂孫綾因此順利當選。

呂孫綾在自己臉書中寫著，她來自地方、深知地方民意需求，所以竭力為地方爭取建設，如監督淡江大橋工程、推動芝投公路、爭取八里輕軌延伸、林口文化一路匝道拓寬、促泰山區電纜地下化工程等；爭取民生建設，監督施政，如配水池工程進度及協助民眾處理用水、用電問題，都是政績。

此外她也表示自己在外交及國防委員會委員中，關注國軍個人裝備升級汰換、國軍心輔制度的改善、推動修改《陸海空軍軍官士官服役條例》。

至於目前該區選情，依《自由時報》報導，11月21日總統府祕書長陳菊陪同呂孫綾在淡水拜票，陳菊說，民進黨中央公布每周立委選情民調，呂孫綾穩定領先，但唯一的缺點、不夠好的就是「贏太少」，要贏更多選情才有把握。

(中時電子報)