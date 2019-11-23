看到獨行俠年輕後衛東契奇本季爆發全面表現，最開心的人絕對是獨行俠老闆庫班！根據聯盟23日公布最新的官方年度MVP排行榜，公鹿「字母哥」阿提托康波續占首位，湖人「小皇帝」詹姆斯第2，東契奇一口氣從第9升到第3。

阿提托康波與詹姆斯分別占據年度MVP榜第1、第2位置並不奇怪，畢竟目前公鹿重新回到東區第1，字母哥表現還在繼續進化當中，前役面對拓荒者更摘24分、19籃板及15助攻的大三元，詹皇也幫湖人搶占西區第1，表現如同回春。

可是打到目前為止，表現最讓外界感到驚奇的還是東契奇，因為邁入職業生涯第2年的他，本季才打14場，就交出29.9分、10.6籃板、9.4助攻與1.4抄截的頂級球星數據，更在本周出賽馬刺，拿下生涯首次得分超過40的大三元數據。

最新一期的官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、詹姆斯、東契奇、哈登、里歐納德、肯巴沃克、約基奇、西亞卡、吉米巴特勒、安東尼戴維斯、戴文布克、恩比德、米契爾、沙波尼斯與唐斯，其中沙波尼斯首次入榜。

(中時電子報)