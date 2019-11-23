2020立委參選登記截止，苗栗縣2選區均為6搶1，值得關注的是下屆立委選舉總登記人數飆至12人，是立委全面改選後，最多人登記參選的1次，但苗縣向來藍大於綠，且藍營握有現任優勢，外界認為連任機率高，而第3勢力崛起，小黨紛紛出征，政治素人多，知名度成關鍵。

第1選區除了先前浮出檯面的國民黨陳超明、民進黨羅貴星、民眾黨朱哲成、無黨籍朱英濠，還多了台澎黨鍾林芷綸及無黨籍曾國良，民眾黨投入苗栗選區，打亂原先藍綠的基本盤，吸取中間選民支持，是藍綠2黨不可輕視的變因；羅貴星則有原藍營資深幹部陳銘安等人，陣前倒戈相挺，來勢洶洶。

第2選區有國民黨徐志榮、民進黨徐定禎、無黨籍温俊勇積極拚選戰，台灣基進林昱同、勞動黨林名哲、統促黨曾宛菁則劍指政黨票，盼小黨衝破5％門檻，順利進軍國會。徐定禎參選本屆地方選舉，挑戰縣長大位失利，知名度卻大增；頭份市代會主席温俊勇與胞妹縣議員温宜靜，也在地方選舉雙雙高票當選，地方實力不容小覷。

藍營2參選人陳超明、徐志榮長期經營地方，知名度大勝其他參選人，地方人士評估，打著「正藍軍」旗幟，藍營大老下鄉輔選加持，將使2人更加選情穩定；綠營雖把苗縣列為艱困選區，不過近2屆2選區藍綠得票差距縮小，力拚翻天不無可能。下屆立委選舉百家爭鳴，仍脫離不了「藍綠對決」。

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(中時 )