男星劉芮麟在《三生三世十里桃花》中飾演十六弟子「子闌」，精湛演技加上俊俏外型，讓他迅速累積不少粉絲，不過近日確遭女網友爆料他想約砲，還曝光多張對話截圖作證，眼見紙包不住火，讓他在微博坦承約砲，並公開向大眾道歉。

男星劉芮麟與女網友對話截圖。（圖／微博）

劉芮麟被爆料向女網友約砲，對話截圖只見他要求對方保密加微信一事，更透露基本上不回復私信，這讓對方好奇反問為何回覆她？他也不隱瞞坦言：「因為妳身材棒」，接著更挑逗對方「妳屁股是我3個大，不過沒關係我XX（下體）大」，接著話鋒一轉直接問：「妳是不是那種要談戀愛，不約砲的那種女孩」，這讓對方好奇反問怎麼這樣問，他則回覆：「我得知道呀，不然妳來找我，咱倆發生關係了，然後我沒負責，妳罵我，這多不好」，態度可說相當輕浮。

男星劉芮麟在微博公開道歉。（圖／劉芮麟微博）

眼見視窗東發，劉芮麟也在微博PO文致歉，他表示因為結束上一段感情，始終沒有調整好情緒，才做出如此不恰當的事，願意當眾向那位女生道歉，對於私事影響到社會大眾，對此感到相當抱歉，也允諾會好好反省自身行為，未來會更謹言慎行，並成熟處理私人生活。

(中時電子報)